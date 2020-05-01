「我的生命因纏繞而純粹」排灣族藝術家武玉玲個展

屏東縣三地門鄉排灣族藝術家武玉玲長年以纖維藝術為主要創作，八八風災後她回到部落，創作開啟自我對話，從女性角度出發，身為部落貴族身分，從小賦予堅守傳統部落規範，作品展現與族群傳承、土地連結，首次舉辦個展「纏繞」回到家鄉舉辦，即日起到7月1日在原住民族文化發展中心展出。

「苧麻是纏繞的開始，生活在當下的花環與故事，我的生命因為纏繞而純粹」武玉玲說，以前創作較重視自我，八八風災後，她回到部落，開始反省如何重新與部落建立關係，並以女性立場出發，轉換成多群體創作方式。

此次個展中，展出「清香的愛永遠不變」，武玉玲說，「清香」是母親的名字，「愛」代表母親對部落關懷，武玉玲的媽媽當了40年裁縫師，母親去年11月生病後，決定將店收起來，在整理物品時，發現母親有40多箱的繡片。

武玉玲說，繡片有各種不同織紋，以往穿戴族服時，不會特別注意織紋，只會注意到整體視覺美感，透過這次創作，重新認識織紋象徵意義。

為首次個展，武玉玲以徒步方式走7公里回到大社部落，沿途她將苧麻、紅、黑，三種線繞著行經樹旁，「想要回家，看似簡單但一點都不簡單」。