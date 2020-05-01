移工入境後失聯 衛生局開罰100萬逾期未繳移送強制執行

新冠肺炎疫情台灣連6天零確診，累計19天沒有本土病例。屏東縣政府衛生局指出，屏縣因居家檢疫外出趴趴走至5月1日開罰11人，累計開罰273萬元，其中兩名移工從機場入境失聯，衛生局各開罰100萬，一名移工逾期繳納罰鍰，行政執行署屏東分署移送強制執行，另名移工在本月24日找到後，尚未過7天繳納期，2名移工已收容。

屏東縣衛生局表示，兩名外籍移工都是今年3月18日從小港機場入境後，未依規定居家檢疫14天，一人是4月16日在桃園找到，另一名是4月24日在台中找到，對於移工未配合相關檢疫規定，各裁罰100萬。

行政執行署屏東分署指出，外籍移工逾期未繳，衛生局移送行政執行署屏東分署執行，4月30日分案執行，也是屏東第一件外籍移工依違反防疫規定被收容並移送執行案件。

屏東分署表示，該外籍移工被收容在收容所，暫無逃匿之虞，分署密切注意其收容期間並積極追查其財產狀況，如發現有可供執行財產，將強力執行。屏東分署呼籲民眾應遵守政府防疫規定，對於違反防疫規定遭裁罰，應儘速繳納，以免遭受移送執行；屏東縣政府衛生局指出，4月24日在台中找到失聯移工，尚未超過7天繳納期限。

衛生局說，居家檢疫期間依規定不能趴趴走，違反居家檢疫規定，開罰11人，其中2名移工各開罰100萬元。其他7人，有的是不放心田裡工作外出巡田，也有到市場買魚，還有記錯出關時間。有兩人已繳清，有的採分期付款。

屏東縣居家檢疫累計2479人，現仍在檢疫中143人。居家隔離累計154人，22人隔離中。