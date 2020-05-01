避免指紋打卡染疫 金寧鄉啟動3D臉型辨識考勤系統

新冠肺炎疫情持續延燒，有鑑於清潔隊員每日與鄉親第一線接觸，金寧鄉公所今天表示，為落實清潔隊員的差勤管理，超前部署採購3D臉型辨識考勤機，自今日起試行逐步啟用，讓差勤管理免沾手，減少肢體接觸，可能會帶來的病毒傳遞。

金寧鄉公所表示，清潔隊員平日鄉親服務、收集並處理廢棄物，清潔路線及區域遍布全鄉，與鄉親第一線接觸，為了保障第一線清潔人員和鄉親的健康安全，同時落實差勤管理，日前特別採購3D臉型辨識考勤機，並自今日起試行。

金寧鄉長楊忠俊表示，採用臉型辨識考勤機，可簡化上下班刷實體卡片之手續，非接觸式的辨識系統較接觸式的指紋辨識系統安全性更高，更能提升服務效率，並在特殊疫情期間，發揮維護公共衛生之附帶效益，符合在地鄉親與鄉代表會對鄉公所的期許。

金寧鄉公所政風室表示，藉由強化更新電子設備系統，讓同仁自行至機台前進行臉部辨識，也便於差勤核實之行政管理作業，防弊於未然，簡化行政程序。