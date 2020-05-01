金沙鎮公所推AR「口罩爺」邀您來找風獅爺拿好禮

金沙鎮公所今天推出一款口罩（AR擴增實境）旅行風獅爺，為了告訴大家這款遊戲很簡單，容易上手，金沙鎮長吳有家特別小試身手，成功解謎尋獲「口罩爺」。吳有家表示，歡迎鄉親來金沙尋寶，目前正推出臉書互動抽獎，只要完成任務，就有機會獲得限量「風獅爺隨身皂」。

金沙鎮公所配合「高粱老街風獅爺文化季」活動，去年起開發「金沙鎮尋找風獅爺APP」，首次亮相的AR（擴增實境）風獅爺，獲得廣大回響。近期因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，在廠商支持下加碼推出結合時事的AR「口罩爺」，也是第11款旅行風獅爺。

金沙鎮公所表示，即日起至109年5月31日止，民眾只要解題，收集到「口罩爺」，到金沙鎮公所臉書粉絲頁及活動貼文按讚，並於活動貼文留言（上傳照片），主題為與口罩爺之自拍照或口罩爺和金沙鎭景點之合照，並設定公開分享，即符合抽獎資格。

此次活動的獎品豐富，有還亮相過的風獅爺隨身皂，限額100名，將於6月15日公開隨機抽獎，歡迎有興趣者踴躍參與，下載「金沙鎮尋找風獅爺APP」，到金沙體驗尋找風獅爺的樂趣。