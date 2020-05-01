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5月4日臨時會無法質詢 時力林于凱、黃捷：遺憾但尊重

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
時代力量高雄市議員林于凱（左）和黃捷，因無法成黨團，4日的臨時會無法質詢高雄市長韓國瑜，兩人表示遺憾但尊重。圖／本報資料照片
時代力量高雄市議員林于凱（左）和黃捷，因無法成黨團，4日的臨時會無法質詢高雄市長韓國瑜，兩人表示遺憾但尊重。圖／本報資料照片

高雄市議會程序委員會今天決定5月4日開第4次臨時會一天，高雄市長韓國瑜列席報告，之後由民進黨團、無黨團結聯盟和國民黨團各質詢30分鐘，只有兩位議員的時代力量因無黨團，無法質詢。時代力量議員林于凱表示他和同黨的議員黃捷感到遺憾但尊重，下次選舉時代力量在高雄絕對要取得組成議會黨團的席次以上。

林于凱表示，程序委員會確定臨時會議程只有5月4日一天，由市府報告後，三個黨團各30分鐘質詢時間。也就是說，他跟黃捷在臨時會將沒有質詢時間。對於臨時會程序委員會之決議，讓議會少數的政黨議員失去質詢權利，他們感到遺憾但尊重，下次選舉，時代力量在高雄絕對要取得組成議會黨團的席次以上。

他說，即便跟黃捷因目前沒有黨團，無法取得質詢時間，仍要求市長韓國瑜必須出來面對，畢竟疫情發展至今，5月4日臨時會是第一次市議員有機會對整體市政進行質詢。

林于凱表示，他們更堅決要求定期大會必須在5月14日依期召開！疫情趨緩，接下來才是挑戰的開始，後續如何協助企業因應經濟衝擊及維護高雄勞工權利，必須請韓市長說清楚！「做一天市長，就對高雄有一份責任，希望最後階段，韓國瑜不要再迴避！」

時代力量 韓國瑜 黃捷

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