影／行銷金門特產 楊鎮浯「撩落去」網路直播叫賣

新冠肺炎疫情衝擊金門各產業，觀光特產業幾乎成為「特慘業」，金門縣長楊鎮浯今天就在國內知名的蝦皮購物電商平台賣力「叫賣」介紹金門特產，從貢糖、一條根、牛肉乾與文創商品，且還配合大口試吃牛肉乾與「麻咾」，期盼讓更多國內消費者都知道金門的商品。

「來喔！金門的麵線相當Q彈好吃；貢糖好吃不黏牙」今天下午2點半，楊鎮浯到位於台開的「金門創新園區」製(直)播中心進行線上直播，楊鎮浯為了大力推銷金門特產，「撩落去」以生動輕鬆的方式介紹金門最知名的貢糖、麵線、一條根、酸白菜、牛肉乾、高粱酒與文創商品，與直播主一搭一唱的在歡樂的氣氛中進行現場試吃活動， 直播中楊鎮浯還親自拿出手機告訴消費者，只要上「金正好購」專區，就可隨時購買多樣的金門特產商品，現場氣氛熱鬧有趣。

金門縣政府表示，為了行銷金門特產，縣府建設處、金門縣工商發展投資策進會與國內蝦皮購物電商平台合作成立「金正好購」金門商品專區，來協助金門特產業者連結國內電商產業外，縣府還積極推動金門發展「金門跨境電商產業」、「兩岸電商物流中心」，發展金門跨境電商產業協助地方數位化轉型，連接廈門、泉州等海西經濟區，創造金門在地產業最大福祉。

「金正好購」蝦皮金門商品專區從今天起正式開賣，目前金門在地商家共上架97項商品，預計年底前會有超過200項商品上架，專區每個月會舉辦直播及行銷活動，促進金門在地特產熱銷，歡迎民眾踴躍前往選購。