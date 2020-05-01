少年ㄟ學砌磚 花8小時完成一面牆樂在其中
時代潮流演變下，磚造建築愈來愈少，各地傳統磚窯廠不斷減產。正修科大建築系學生張育銘不怕被笑學砌磚像當「土水師」（泥水匠），在校鑽研砌磚技藝，投入8小時只為打造一面牆也不以為苦，近日參加「第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽」，獲得砌磚銀牌，9月邁向全國賽為校爭光。
正修科技大學建築與室內設計系一年級學生張育銘是公東高工畢業生，當年在導師施翠瑩引領下投入砌磚技藝，後來也靠此專長錄取正修科大，外形酷樣很難跟老行業聯想在一起。
進入正修後，在場地與資金支持下，張育銘繼續鑽研砌磚技巧。張說，砌磚、放樣與切磚，每個流程都必須保持高度專注力，甚至花費一整天時間才能將圖樣化為成品，為傳承傳統工藝精神，不怕外界取笑。
張育銘近日參加全國技能競賽南區分組比賽，此項目主觀成績占20％，如整體作品整潔度，另有80％客觀成績，包含作品精確度與時間掌握度，參賽者須在4至4.5小時內完成作品，施作程序必須一氣呵成。
校方說，張育銘以新秀之姿獲得「第50屆全國技能競賽南區分區技能競賽」砌磚組銀牌，今年9月將參加全國賽，跟國內其他砌磚高手一決高低。
指導老師梁宇元指出，砌磚是傳統建築工藝，呈現老建築美學，隨著老師傅人才凋零而有斷層危機，這個行業缺工問題嚴重，感動年輕學生願意鑽研傳統技藝，運用老材料發揮新創意，職人精神應該得到外界掌聲與鼓勵。
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