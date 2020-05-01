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楊鎮浯化身直播主 為金門特產拚新通路

中央社 / 金門縣1日電
金門縣長楊鎮浯化身一日直播主，為「金正好購」金門商品專區的在地97項產品代言。圖／擷取自躍動金門─楊鎮浯的臉書粉專
金門縣長楊鎮浯化身一日直播主，為「金正好購」金門商品專區的在地97項產品代言。圖／擷取自躍動金門─楊鎮浯的臉書粉專

金門縣長楊鎮浯今天化身一日直播主，為「金正好購」金門商品專區的在地97項產品代言；楊鎮浯說，跨境電商產業是縣府施政重點，也盼在新冠肺炎疫期為在地產業打出全新通路。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情爆發以來，重創金門在地特產業者產值，縣府建設處、金門縣工商發展投資策進會與台灣地區蝦皮購物電商平台合作成立「金正好購」金門商品專區，輔導在地特產業者進行數位轉型，拓展網路商機，提升商品銷售量。

為向更多消費者介紹金門在地特色商品，縣府今天更在縣長專屬臉書粉專「躍動金門─楊鎮浯」的臉書粉專舉辦歡慶金門商品專區開賣的直播活動，楊鎮浯親自上陣，和主持人李佳穎一搭一唱，以生動輕鬆方式介紹金門知名的貢糖、一條根、牛肉乾等與文創商品。

楊鎮浯還拿出手機告訴消費者，只要上「金正好購」金門商品專區網店點一點就可隨時購買多樣的金門特產商品。

楊鎮浯表示，「金門跨境電商產業」、「兩岸電商物流中心」是縣府重點政策，目的在發展金門跨境電商產業，協助地方數位化轉型，建議連結廈門、泉州等海西經濟區，創造金門產業最大福祉。特別是在疫情期間，透過「金正好購」金門商品專區，可以增加在地產品曝光度，讓民眾購物安全又方便。

工策會表示，有70多家業者參加最近舉辦的電商平台說明會，現共有97項產品加入「金正好購」金門商品專區。楊鎮浯希望鄉親「有需要來購買，沒需要來看看」，期盼電商平台在疫期，為在地特產業者打出一條新的通路。

工策會副總幹事吳伯揚說，工策會在風獅爺購物中心北棟3樓金門創新園區，提供商品上架輔導諮詢窗口，有意願的業者可針對「金正好購」相關疑問提出諮詢，共創線上商機。

金門 電商 楊鎮浯

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