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防疫順便促銷 天氣熱多吃屏東西瓜消暑

中央社 / 屏東縣1日電

防疫持續+0，防疫指揮官陳時中今天記者會上擺了6顆大西瓜慶祝，並順便促銷。屏東縣潘孟安則是說明「屏東是台灣西瓜原鄉」由來；天氣越來越熱，鼓勵多吃屏東西瓜消暑。

新冠肺炎今天連6天零確診，中央流行疫情指揮中心在記者會上擺了6顆大西瓜慶祝，指揮官陳時中不忘提醒「愛用台灣農產品」。潘孟安也在臉書跟大家分享，屏東是台灣西瓜原鄉，約有7成西瓜苗都是來自佳冬瓜農，就像遊牧民族一樣全台輪種。

對於台灣更是連續19天無本土案例，潘孟安希望繼續+0，防疫持續努力，假期不能鬆懈，要讓世界看見。另外，天氣越來越熱，呼籲民眾多吃屏東西瓜消暑。

縣政府今天也發布新聞稿表示，近來由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，消費者減少外出機會，或是改變消費行為，改為網路訂購，這些都間接造成市售鮮果銷售不如以往順暢。

縣府農業處表示，屏東西瓜種植面積約927公頃，多種在河川地，縣府配合農糧署啟動加工收購500公噸，每公斤補助加工廠加工處理費新台幣1元，團購政策補貼2500箱，補助標準為每箱1顆，每箱補貼運費50元，希望藉由這2個政策來穩定鮮果市場供貨量，讓產地農民收益不減少。

農業處指出，屏東雖然是台灣第5大西瓜產區，但為了平衡鮮果市場到貨量，縣府積極配合政策穩定國內市場，加強行銷屏東縣產西瓜，除鼓勵加工廠進場收購，產地農民團體則鼓勵以團購方式行銷。目前屏東西瓜主要種植地在枋山溪、楓港溪和高屏溪河床，產地價1台斤約新台幣9至14元。

至於佳冬鄉雖然不是西瓜主要產區，卻是孕育瓜苗產地，佳冬鄉農民多數從事西瓜育苗與種植工作，尤其集中在石光見地區。當地瓜農有一個特色，就是會依適合季節，至全台種植西瓜的產區租地輪番耕種，被稱為「西瓜界的遊牧民族」。

屏東縣 潘孟安 農民

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