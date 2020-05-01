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金門麵包師黃奕禧獲模範勞工 盼再見30年前客人

中央社 / 金門縣1日電

獲得今年金門縣模範勞工表揚的麵包師傅黃奕禧表示，獲獎是畢生的榮耀，會更努力讓金門更好。他也難忘近30年前向店裡訂購20層蛋糕的輔導長，希望能再見一面。

109年金門縣勞動節模範勞工表揚大會，今天在社會福利館舉行，由縣長楊鎮浯頒獎。除了黃奕禧，還有金門縣車船處駕駛王志成等多人獲獎。楊鎮浯感謝優良勞工對金門的貢獻，「因為有你們，金門愈來愈好；期盼疫情過後，大家攜手讓金門更好」。

黃奕禧在金沙鎮經營「我家」麵包店35年，他說，這是他一生榮耀的時刻，允諾一定會繼續努力，讓金門更好。

黃奕禧國中畢業後到台北當麵包學徒，1985年回鄉開業，35年來不斷創新，開發新產品。他結合在地食材開發出的「高粱酸白菜鹹蛋糕」和「高粱布朗尼」最受好評，加上雪藏拿鐵麵包，是店裡鎮店之寶。

黃奕禧還身兼沙美商圈發展協會總幹事，同時投入義消工作多年，現為金門義消金東救生隊副分隊長。此外，他多才多藝，還擅長爵士鼓。

以前阿兵哥常會以生日、榮退、晉陞等為由，向「我家」訂購蛋糕。黃奕禧說，1990年左右，店裡接獲金東師5營1連輔導長20層蛋糕的訂單。他和妻子陳秀慧、父親、弟弟4人花了2天的時間，用了22公斤麵粉、400顆蛋，終於完成20層蛋糕。

黃奕禧說，為了避免蛋糕有所閃失，在蛋糕上層綁了繩子，確保蛋糕安全。他記得很清楚，蛋糕送到連上時，弟兄們都對這高達3.2公尺的蛋糕相當好奇，爭相合影。

過了幾天，輔導長把蛋糕錢約新台幣1萬5000元送來。黃奕禧說，當時一個香蔥麵包大約才5、6元，據他了解，這名輔導長是自掏腰包買蛋糕和弟兄同樂的。

不過，自此，黃奕禧夫婦未再見過這位「輔仔」。好在蛋糕到連上時，黃奕禧和家人與蛋糕照了張相片，也為輔導長和蛋糕合影留念。幾年前他整理店裡資料時，意外發現這張相片，就貼在店裡牆上。

一家民宿的老闆看到照片，主動要求PO在自己臉書上，幫他尋人。只是好幾年過了，依然沒有回應。不知姓名的輔導長遲遲未現身，黃奕禧夫婦難掩失望。

黃奕禧說，希望網友們能發揮肉搜威力，找到輔導長，他要與輔仔分享獲獎喜悅，同時請輔仔品嚐「我家」的新口味。陳秀慧也說，如果當年連上的弟兄也能重逢，一起敘舊，那就更棒了。

金門 楊鎮浯

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