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每次值完班都慶幸「我還活著！」 醫院同事搞笑歡送他

聯合報 / 記者唐秀麗／台南即時報導
胸腔科住院醫師盧正綱，3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」，要離開負壓病房時，其他醫護同仁在防護裝外貼上「LOVE」紅色貼紙，慶祝歡送他活著健康離開。記者唐秀麗／翻攝
胸腔科住院醫師盧正綱，3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」，要離開負壓病房時，其他醫護同仁在防護裝外貼上「LOVE」紅色貼紙，慶祝歡送他活著健康離開。記者唐秀麗／翻攝

「總之，我還活著！」胸腔科住院醫師盧正綱自願待在「呼吸加護病房（RICU）」照顧新冠肺炎病患，該院收容兩位病人都已治癒出院。他說，「救治病患是醫師的天職，一點都不害怕」，但女兒僅一歲三個月，他最擔心妻女安全，防疫過程中，女兒一度發燒把他嚇壞了，幸好只是因為注射疫苗引起發燒，虛驚一場。

盧正綱說，防疫期間，在適當防護裝備下，威脅他的不是病毒，而是過勞，每次值完班都覺得，等等見到太陽，他就會化成輕煙或泡泡之類，「總之，I'm alive （我還活著）」 。

受到醫師父親盧亞人的影響，盧亞人68歲還上大夜班照顧病人。盧正綱認為，醫師的天職就是站在第一線救治病患，他不覺得有什麼特別之處。難道不害怕？他說，「我個人覺得還好，不害怕」，妻子曾是護理人員，其實只要做好防護措施，院內感染機率很小，一般都是沒有防備之下被傳染。

盧正綱女兒年紀還小，他每天穿便衣便鞋到醫院後，換穿醫師工作服及工作鞋，再穿上兩層防護衣，裡面是白色「小熊裝」，外加一件拋棄衣，並戴上Ｎ95口罩、防護面罩措施；下班後一定先在醫院洗澡，換回便衣便鞋才敢回家，這段時間，他不太敢抱女兒。過程中，女兒一度發燒，他很自責也嚇壞了，幸好只燒了一天，後來診斷是注射疫苗引起的輕微發燒，他才放下心。

盧正綱說，許多護理人員全天候戴著Ｎ95口罩，默默堅守崗位，臉部及鼻子都起水泡或破皮，才是最偉大及最辛苦的是護理人員。

有趣的是，盧正綱要離開負壓病房時，其他醫護同仁在防護裝外貼上「LOVE」紅色貼紙，搞笑慶祝歡送他活著健康離開，盧正綱說，「很窩心，謝謝大家，也算苦中作樂吧！」。

胸腔科住院醫師盧正綱（前者），3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」，要離開負壓病房時，其他醫護同仁在防護裝外貼上「LOVE」等紅色貼紙，慶祝歡送他活著健康離開。記者唐秀麗／翻攝
胸腔科住院醫師盧正綱（前者），3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」，要離開負壓病房時，其他醫護同仁在防護裝外貼上「LOVE」等紅色貼紙，慶祝歡送他活著健康離開。記者唐秀麗／翻攝
胸腔科住院醫師盧正綱，3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」。記者唐秀麗／翻攝
胸腔科住院醫師盧正綱，3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」。記者唐秀麗／翻攝
胸腔科住院醫師盧正綱，3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」，要離開負壓病房時舉臂比出強壯模樣，同事幫他貼上「L」紅色貼紙是他的姓氏盧縮寫代表。記者唐秀麗／翻攝
胸腔科住院醫師盧正綱，3個月以來全副武裝在呼吸加護病房照顧新冠肺炎確診或疑似病患，慶幸「我還活著！」，要離開負壓病房時舉臂比出強壯模樣，同事幫他貼上「L」紅色貼紙是他的姓氏盧縮寫代表。記者唐秀麗／翻攝

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