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高雄那瑪夏水蜜桃訂單爆炸 農民急宣布：暫停接單

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
那瑪夏水蜜桃是熱帶水蜜桃，也是全台最早出產的水蜜桃產區。圖／市府農業局提供
那瑪夏水蜜桃是熱帶水蜜桃，也是全台最早出產的水蜜桃產區。圖／市府農業局提供

高雄那瑪夏水蜜桃今年暫停市區各地醫院展售販賣，只透過電話預約接受預定，如雪片般飛來的訂單讓農民措手不及，出貨時間無法掌控。那瑪夏區公所表示，水蜜桃成長速度無法應付訂單速度，因擔心影響出貨品質，即日起暫停接單，希望大家給水蜜桃長大時間，感謝消費者支持。

那瑪夏種植熱帶水蜜桃，4月起開始進入產季，今年因疫情關係無法進入市區擺攤行銷，預估整個產季的產量約1萬盒上下，改由區公所設置專線受理消費者預訂，社會大眾用行動支持山上小農，桃李專線開放後訂購踴躍，出乎農民預料。

產銷班農民指出，水蜜桃是當日採收、整理與裝盒出貨，無法精準預估一天會有多少採收量，一旦採收也無法久放，以前市區販售是賣完為止，此次電話預訂湧入大量訂單，水蜜桃的成長速度無法應付訂單成長。那瑪夏區公所表示，為兼顧農產品品質，產銷班農民決議暫停接受預訂，等待訂單去化差不多，屆時再視情況決定是否繼續開放訂購。

市府農業局指出，那瑪夏水蜜桃是國內唯一種植在熱帶山區的水蜜桃，全區種植面積約41公頃，主要以白鳳及台農3號「春豐」品種為主，從4月中旬至6月初出產，全台產期最早。

那瑪夏水蜜桃平均甜度是13至15度。圖／市府農業局提供
那瑪夏水蜜桃平均甜度是13至15度。圖／市府農業局提供

那瑪夏 農民 疫情

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