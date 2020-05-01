韓國瑜突訪議會3黨團 敲定4日開臨時會報告防疫紓困

高雄市議會今天下午開程序委員會，高雄市長韓國瑜在程序委員會召開之前突然到議會拜訪國民黨團、無黨團結聯盟和 民進黨團，他表示是來感謝並拜託議會給市政府報告防疫情況、敦睦艦隊個案如何處理、未來有什麼可能性要處理和經濟紓困的問題。國民黨團確定韓國瑜的意向之後，大致決定4日的臨時會請韓國瑜報告，可能開半天，質詢時以各黨團為主。

韓國瑜在程序委員會開會之前突造訪議會，各黨團議員都有點驚訝，他先訪國民黨團，國民黨議員了解韓要向議會報告的意向，韓國瑜表示有所準備，尊重議會的決定。國民黨團隨後討論，民進黨團提的第4次臨時會照民進黨提案在4日召開，由韓國瑜報告，暫定開半天，各黨團輪流質詢，定期大會則照既定的議程5月14日開議。

民進黨團則建議如果不開臨時會，可以在定期大會時，市長施政報告之後加2到3天的專案報告，把民進黨主張開臨時會討論的防疫、紓困、振興經濟等案放專案報告中。但民進黨團後來主張臨時會與定期大會都要開。

韓國瑜稍後受訪時表示，今天開程序委員會，他來拜訪每一個黨團，目前市民很想了解、很關切高雄市防疫情況、敦睦艦隊個案如何處理、未來有什麼可能性要市府處理、注意的、還有經濟紓困的問題，所以他跟三個黨團講，市政府很願意到議會來報告，就尊重議會的決定，議會拍定什麼時間，市政府就來報告。

韓國瑜再次強調，今天來拜訪議會表達對議會的感謝，第二是表達心裡期待有個報告的機會。