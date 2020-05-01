營運負數加上捐款銳減 偏鄉恆基醫院先停福利金

新冠肺炎疫情衝擊百業，偏鄉地區醫院尤其吃力；恆春基督教醫院上月底在院內群組發出自5月起暫停發放節日「福利金」公告，院長陳志成說，醫院營運每個月都是負數，現金存款越來越少，「這是一份我很猶豫發出來的公告，但經過幾位主管的建議，我不得不同意這樣做」，開心的是院內同仁都能共體時艱。

恆基醫院上月27日發出公告，寫著「本院受疫情影響致醫院收入減少，經院方考量自5月份起暫停生日與父親節母親節之福利金發放，大家共體時艱共同渡過疫情難關待疫情趨緩，醫院營運恢復正常即恢復原有員工福利。」

陳志成說，可能因為新冠肺炎疫情的影響，醫院這幾個月的營運收入和奉獻捐款都大幅減少，在幾天前的董事會，有董事問他，「陳院長，萬一發不出薪水，你怎麼辦？」，他能怎麼辦呢？ 賣房子、捐薪水，還是辦貸款？

他說，醫院新大樓進度超前，付款進度也跟著超前，工程款還有5000、6000萬元的差距，但醫院門診量這幾個月變少，營運每個月都是負數，現金存款越來越少，目前只能先凍結醫院人事，遇缺不補，並暫停非緊急的支出。

他說，發出公告後，原以為會有同仁反彈，認為不公平，後來醫院同仁的群組中，反倒有人說：「這樣就對了。有福同享，有難同當」；非常感謝同仁能體諒醫院的困境，願意同舟共濟，共度難關。

院方表示，院方凍結的福利金，分別是父親節、母親節禮金每人500元，生日禮金400元，原母親節、父親節共約7萬3000元，加上院內員工生日禮金，全年約可省下10多萬元支出，在財務吃緊之際，能省則省；倒是新大樓工程因疫情致外界捐款減少，讓人頭痛，盼各界能持續送愛心。