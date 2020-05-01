防疫不防藝！金門浯島城隍廟文物特藏館今天開展

下週一就是一年一度的四月十二後浦浯島城隍廟的遷治慶典，但受新冠肺炎疫情影響，今年「金門迎城隍」所有動態活動喊停，但「防疫不防藝」，「浯島城隍廟文物特藏館」今天上午如期開展，吸引不少民眾前往參觀。

浯島城隍廟特別挑今天請佛日開展，浯島城隍廟管理委員會主任委員楊耀芸、南門天后宮主委許燕輝、北門里長許績才、東門里長蔡祥坤等人，共同主持開館儀式。

金門縣文化局指出，「金門迎城隍」為金門唯一登錄為國家重要民俗的無形文化資產，每年農曆4月12日是後浦浯島城隍廟的遷治慶典，今年又逢遷治340周年，原本金城鎮公所要盛大舉行的「浯島城隍文化觀光季」，受新冠疫情影響，不得不將所有動態活動喊停。

此次的展覽，有不少在1993年重建城隍廟時留存下的大量舊廟木構件，經專家學者做價值初判，文物中有不少明清時期的重要文物，其中一組古色古香造型的香擔，為後浦城隍廟在歷年修建後曾至古地城隍廟進香請火時使用，一邊置香爐，內部燃燒源源不絕的香末、香柴，另一邊放置香末、香柴等作為添火之用，此物為光緒元年（1875）由團練總局等集資購置。

金門縣文化局指出，為讓所有民眾能夠親見「金門迎城隍」文化歷史場域～浯島城隍廟所典藏的文物，於去年特別協助城隍廟管理委員會於廟前戲台地下室舉辦「金門浯島城隍廟典藏文物特展」，獲得廣大群眾的熱烈回響；在遵循文物於原文化場域空間保存的原則下，今年度還協助建構優雅的陳設展示櫃與參拜信眾適合的參觀動線，並將展館的入口改為廟埕服務台前方。