影／像熨斗燙過 中山、沿海路擺脫高雄10大爛路之首

高雄市小港區中山路、沿海路因長期遭重車輾壓，道路劣化嚴重，市府工務局爭取中央前瞻建設經費，比照機場跑道等級重新鋪設，長達10.4公里的馬路向被熨斗燙過一樣地平整，高雄市長韓國瑜今早出席完工典禮，對這項改善工程十分讚許，頻向施工團隊及當地人士致謝，他更打趣地說，下次工務局聚餐，會送幾打啤酒過去，慰勞大家的辛苦。

高市小港區中山、沿海路是串連高雄市區及林園區的主要道路，也是行經高雄小港國際機場的門面幹道，但因重車長期進出，道路品質欠妥，被視為高雄十大爛路之首，也有礙國門觀瞻，高雄市政府為此爭取前瞻計劃預算著手改善，以媲美高速公路及機場跑道等級的道路品質，重新亮相。

高雄市長韓國瑜參加完工典禮表示，市府團隊一年半來，刨鋪近600條道路，工務團隊進行中山、沿海路工程時，400天工期有200天是半夜施工，施工品質相信不只對附近居民有交代，外國觀光客進來應也會對高雄感到很舒服，大家不再「漏氣」。

韓國瑜數度向工務局團隊致謝，更笑說，「下一次你們聚餐，應該送幾打啤酒過去，議員也要幫忙送啤酒，你們真的太辛苦了」。

高雄市中山、沿海路毗鄰臨海工業區、林園工業區及高雄洲際貨櫃中心，重載車輛密度居全國之冠，除路面經重車輾壓易劣化，排水設施亦不佳，107年8月一場豪雨，讓道路滿布大小坑洞。