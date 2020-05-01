列入高市人潮示警區 連假首日義大世界遊客回流

高雄義大世界被交通部觀光局列入五一防疫熱點示警區，今天連假開始展開3天，人潮略有回流但沒有太多，「高速公路1968」app上，義大世界周邊的人潮示警顯示「正常」。義大世界表示，近日針對母親節、醫護人員推出免費入園優惠，12歲以下孩童也只要99元，相較清明節連假，這次連假的出遊人潮有回流跡象。

義大遊樂世界受疫情衝擊，原有意在5月份的每周二與周三休園防疫，後來考量疫情多日回穩，政策急轉彎， 臨時宣布「恢復每日正常營運」，並推出系列促銷方案吸引國人出遊。

義大世界指出，母親節即將到來，5月1日至31止，具備母親身分的女性遊客，只要憑身分證、戶口名簿或是媽媽手冊，可享免費入園，另外12歲以下兒童則是99元即可入園。