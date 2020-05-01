疫情衝擊 恆春玉荷包首批拍賣價慘跌
屏東恆春鎮玉荷包荔枝全台最早採收，首批玉荷包送台北拍賣，受到武漢肺炎疫情衝擊，農民原希望能拍出平均每公斤400元，沒想到竟拍出近年最低均價315元，果農傻眼。
恆春玉荷包荔枝因為是全台最早採收，往年首批送台北市第一果菜市場拍賣，都能拍到好價格，曾經拍出每公斤新台幣1200元的高價，每年首批平均價也有400元的水準。
昨天恆春鎮農會送了今年第一批玉荷包至台北市第一果菜市場拍賣，雖然武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊百業，但連續5天零確診，恆春農會與果農原期待只要能拍出往年平均價1公斤400元就可以，沒想到卻拍出近年最低均價。
恆春鎮農會總幹事林順和表示，恆春玉荷包因落山風影響，日夜溫差大，果實大、核小，果肉較其他地區Q彈，甜度可達15度，比高雄大樹產區早半個多月上市，去年首批頂級貨還有1公斤750元，平均價約400元，今年頂級貨只拍出350元，平均每顆約10至15元，平均價每公斤只有315元。
林順和表示，恆春玉荷包產期到5月中，希望接下來母親節到，好品質的玉荷包能賣出好價格。
每年的玉荷包就看首批貨行情，拍出近年最低平均價，果農真的很傻眼，但農民表示，在疫情衝擊百業下，還能接受。
屏東縣政府表示，屏東縣栽種荔枝總面積為564.81公頃，主要栽種鄉鎮有恆春鎮、高樹鄉及三地門鄉，其中以恆春鎮玉荷包栽種面積161.59公頃最大，在每年母親節前後上市，因為今年還有落山風的影響，日夜溫差大，果肉Q彈多汁，讓今年玉荷包的品質特別好，且比往年早將近1個星期採收。
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