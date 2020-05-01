高雄市議會民進黨團不撤開臨時會提案 4日藍綠將再角力

高雄市議會今天下午開程序委員會，民進黨團也要開黨團會議，藍綠在要不要開第4次臨時會之事意見不一，連署提案開第4次臨時會的民進黨團預計不會撤簽，程序委員會可能定5月4日開臨時會，但國民黨團也可能再度主張把臨時會的專案報告併入5月14日召開的第3次定期大會。

民進黨團發起連署提案促開第3次臨時會，議會照開臨時會，但國民黨認為臨時會的專案報告可以併入定期大會，即提臨時動議，開會不到半小時就表決結束第3次臨時會。民進黨團、時代力量議員再連署開第4次臨時會，國民黨團、無黨團結聯盟再度建議臨時會的專案報告併入定期大會，民進黨團和時力下午討論此事。

民進黨團書記長林智鴻說，黨團決定只要有一人反對撤簽開臨時會的提案，就不撤，他已表達反對撤簽之意。民進黨團幹事長陳致中也反對撤簽。換言之，在民進黨、時力議員下午開會討論之前，已確定不撤開第4次臨時會的提案，程序委員會下午除了討論定期大會上程議案之外，也要討論臨時會之事。

民進黨、時力的提案，要求議會自5月4日起召開第4次臨時會10天。

以目前可見的藍綠協調，大致確定4日開臨時會、14日開定期大會。