注意囉！金門縣府敲定端節家戶購酒日期 民眾記得領取

金門民眾注意囉!金門縣政府敲定今年端午節購酒日期將從5月25日起至5月31日為止，由金寧鄉率先展開配售作業，共計7天在全縣各鎮村里銷售處派送，請民眾多加留意，並在指定時間內前往領取，別讓自己的權益睡著了。

縣府財政處今天表示，端午節家戶購酒的配售酒品為「1公升53度特選金門高粱酒」，採取整打銷售不拆解，1打2箱，共計有12瓶，每瓶的單價為新台幣400元，一打總計新台幣4仟800元整。

財政處表示，各鄉鎮購酒派送期程，依序為金寧鄉配售日期5月25至27日；烈嶼鄉5月26至28日；金沙鎮5月27至29日；金湖鎮5月28至30日；金城鎮為5月29至31日，各鄉鎮派送期程均為期3天。符合資格之民眾，如果於金門縣各鄉鎮間辦理遷出、遷入，應於戶籍作業基準日（109年4月24日）戶籍所在鄉鎮村里辦理。須至金酒公司申購者，應依戶籍原屬鄉鎮之申購期程內辦理申購，實際申購人應蓋章或簽署全名。

縣府財政處說，符合配售資格之治安顧慮人口請向各轄區派出所辦理認證，認證期間同各鄉鎮配售期間，逾期不受理。另在金門縣設籍且實際於金門縣工作滿一年者請於今年6月1日至6月3日，檢具設籍及工作證明文件向縣府財政處申請認證，逾期不受理(應檢附文件另詳財政處網頁公告)，此項認證通過者申購端節酒品期間及地點同一般縣民補申購期間及地點（109年6月17日至19日三天期間向金酒公司寧山庫申購）。

縣府財政處提醒，因新冠肺炎疫情蔓延，為因應防疫之需要，端節家戶購酒設籍且實際於金門縣工作滿一年認證作業，改於縣府服務中心大廳辦理，請辦理認證縣民配合縣府防疫措施。有關「109年端午節家戶購酒實施計畫」全文，請詳見金門縣政府財政處網站（https://kmfinance.kinmen.gov.tw）。