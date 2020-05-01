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五一連假墾丁人流管制 業者笑：空盪盪的街是管制啥

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
被「1968」App列為警示點的屏東墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，但街上空盪盪。記者潘欣中／翻攝
被「1968」App列為警示點的屏東墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，但街上空盪盪。記者潘欣中／翻攝

今天是五一連假首日，連假南下車流量最大的台1線枋寮水底寮五叉路口，上午8至10時車流在300至500輛間，10至11時升至近2000輛，之後又減少，因和假日車流量相當，未啟動南下調撥車道；被「1968」App列為警示點的墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，還出動無人機宣導，大街業者苦笑說，整晚空蕩蕩的大街，執勤和宣導的人比遊客多，大家認同防疫作為，但五一墾丁根本沒有人氣，實在不用搞的緊張兮兮。

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣出現連5天零確診，但政府對五一連假高度警戒，祭出高規格防疫措施；這次「1968」App在墾丁大街周邊有6個警示點，屏東縣政府更首度出動空拍機宣導，搭配警方在路口設崗管制人流，沿街宣導保持社交距離和戴口罩。

每個假日都面對要面對最高規格防疫，墾丁大街攤業者說，大家都願意配合防疫措施，但這次五一連假，墾丁核心地區今明兩天的住房率約三至四成，區外僅一成，且只有勞工休假，軍公教照常上班，根本算不大連假，大街昨晚冷冷清清，縣府卻大動作封路管制人流，不僅搞的大家緊張兮兮，也浪費政府資源。

恆春警方表示，今明兩晚6至9時仍採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街宣導」，衛生單位在南北兩側搭配空拍機，巡迴宣導「戴口罩、保持社交距離」，將容易群聚難保持「社交距離」的墾丁大街，視同大型室內場所管制，全力防堵可能的疫情破口。

五一連假首日，連假南下車流量最大的台1線枋寮水底寮三叉路口，上午8至10時車流在300至500輛間，10至11時升至近2000輛，之後又減少，因和假日車流量相當，未啟動南下調撥車道。記者潘欣中／翻攝
五一連假首日，連假南下車流量最大的台1線枋寮水底寮三叉路口，上午8至10時車流在300至500輛間，10至11時升至近2000輛，之後又減少，因和假日車流量相當，未啟動南下調撥車道。記者潘欣中／翻攝
被「1968」App列為警示點的屏東墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，但街上空盪盪。記者潘欣中／翻攝
被「1968」App列為警示點的屏東墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，但街上空盪盪。記者潘欣中／翻攝
被「1968」App列為警示點的屏東墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，但街上空盪盪。記者潘欣中／翻攝
被「1968」App列為警示點的屏東墾丁大街，縣府和警方昨晚實施人流管制，但街上空盪盪。記者潘欣中／翻攝

墾丁 社交距離 連假

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