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被列警示點 虎頭埤風景區連假未見人潮 租車生意掉9成

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影

五一連假首日，台南市知名虎頭埤風景區一早入園遊客約2百多人，園方表示，雖比平日多一點但和往年3天連假人潮相比，受到國家警報及列入1968人潮警示點的影響還是很大；門口租車業老闆也怨，生意掉9成，今天上午還未開張。

台南市經發局經營的虎頭埤風景區，佔地近百公頃，其中 27公頃水域，湖光山色是台南市近郊知名的風景區，主任陳宏田指出，以往若是3天連假，平均假日一天遊客可達2千多人，3天就有6千名遊客，但清明連假發布國家警報後，遊客人數就受到重創。

今天一早遊客很零星，但也有高雄一家三口説，在家也很無聊，虎頭埤風景區很空曠，適合出門走走，只要戴口罩，勤洗手是沒有問題的。

虎頭埤風景區在清明連假被列入11國家警報點，五一連假又被列入1968人潮警示點，園方啓用智慧偵測系統監控入園人流及車流，以800個停車位的一半400個停車位計算，一車換算3至4人，在園區內達到1600人就會發布警訊，提醒遊客勿入園轉往其他景點，歡迎民眾把握假期前來遊旅。

虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區一早遊客稀疏，不見連假人潮。記者吳淑玲／攝影

1968 新冠肺炎

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