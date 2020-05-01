被列警示點 虎頭埤風景區連假未見人潮 租車生意掉9成

五一連假首日，台南市知名虎頭埤風景區一早入園遊客約2百多人，園方表示，雖比平日多一點但和往年3天連假人潮相比，受到國家警報及列入1968人潮警示點的影響還是很大；門口租車業老闆也怨，生意掉9成，今天上午還未開張。

台南市經發局經營的虎頭埤風景區，佔地近百公頃，其中 27公頃水域，湖光山色是台南市近郊知名的風景區，主任陳宏田指出，以往若是3天連假，平均假日一天遊客可達2千多人，3天就有6千名遊客，但清明連假發布國家警報後，遊客人數就受到重創。

今天一早遊客很零星，但也有高雄一家三口説，在家也很無聊，虎頭埤風景區很空曠，適合出門走走，只要戴口罩，勤洗手是沒有問題的。