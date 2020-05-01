連假首日高雄熱點遊客不多　市府自行管控20多處景點

交通部的1968App針對五一連假第一天的人潮示警，高雄的21個熱點資訊，上午的人潮多為「正常」，與事實接近，因為高雄市被列入「熱點」的地方，多是夜市。昨天被地方人士指出已半年未營業的鳳山青年夜市，今天已被移出警示熱點。高雄市政府成立的「快速應變小組」自行管控20多個景點，派出志工和管理人員勸導遊客戴口罩、保持社交距離和遊客進出數，兼顧防疫與觀光。

今天上午高雄天氣不錯，有陽光，但因雲層較厚，陽光不烈，還有微風吹拂，這樣的天氣，高雄許多風景區會逐漸湧進遊 客，但這些景點只有清明連假時人潮較多的旗山老街在交通部的熱點中，高雄市觀光局長邱俊龍今天巡視平時遊客較多的崗山之眼、蓮池潭風景區和壽山動物園。不過這些景點，今天上午的遊客並不多。

由於高雄市被列入1968的「熱點」多為夜市，高雄市知名的瑞豐夜市也在其中，攤商說，新冠肺炎疫情已讓夜市減少很多顧客，上次清明連假的「熱點」警示， 讓夜市的顧客量掉了近7成，這次51 連假又被列為「熱點」，苦不堪言。

高雄市副市長葉匡時昨天晚上特別到瑞豐夜市了解夜市管理單位和攤商的防疫情形，肯定瑞豐夜市的各項防疫措施，也在夜市買小吃，希望消費者在兼顧防疫之下也可以逛逛夜市。

高雄市跨局處應變小組今天緊盯市府自列的20多個景點，邱俊龍表示，市府不會公布這些景點，但會按照既定的方案執行防疫措施，各個景點都有志工和工作人員留意人潮多寡，如果人太多，立即報請警方進行人流管控；對於遊客，要勸導戴口罩，也要保持社交距離，例如在蔭涼處坐得太近的，志工會上前勸導坐得稍開一些。