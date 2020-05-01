影／摃上罷韓4君子 高市新聞局長鄭照新拿烏紗帳對賭

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬被罷韓團體指涉施壓市府局處，勿出借場地供罷韓投票，高雄市新聞局長鄭照新對此反問，罷韓團體證據何在，他以新聞局長一職與罷韓團體「對賭」，要求向市長夫人李佳芬道歉，若不能拿出證據，就證明所謂的「四君子」是「四騙子」。

高雄市新聞局長鄭照新表示，就場地來說，全國各地方政府因疫情考量，出借場地的態度趨於謹慎，這是全國都有的狀況。5月24日民進黨全國黨代表選舉，在全國商借場地也遇到相似的狀況，民進黨主席卓榮泰甚至說不惜搭帳蓬來建置投開票所，難道這些場地借不到，也 是「市長夫人」指使的嗎？這樣的邏輯根本荒謬。

他又說，高雄市所屬一些公家場所，民政局仍然是願意出借，所以有關刻意捏造說有阻擋的事實，完全是經不起檢驗。

鄭照新說，WE CARE無事生非，造謠說市長夫人有介入教育局及民政局的狀況，請問證據在哪裡？這很像是「奇幻文學」的書寫，更像自己大腦裡面的腦補，請問「他們」是有狗仔在跟，有錄音檔？還是有錄影帶，如果沒有證據，憑什麼這樣講。

鄭照新當場表態，要拿新聞局長職位與「罷韓四君子」對堵，今起每天問證據在哪裡，如果沒有，請所謂的We Care，其實是WE Liar出來道歉，且把騙子這樣的標語掛在自己脖子上。他要罷韓團體正式向李佳芬夫人道歉，只要能拿出證明，他馬上辭去新聞局長一職，如果沒有，就證明罷韓團體是用謊言來欺騙社會。

他同時表示，高市教育局是基於防疫的考量，請各校只能出借教室供做兩個投開票所，這是比較謹慎的政策。民進黨524舉行黨代表選舉，包括台南市也有借不到場地狀況，這部分，中央所屬國營及公家單位機構，都可以來協助，這只是技術面的問題，不應上升到政治的陰謀論。