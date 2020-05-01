都已出境了才寄居家檢疫裁罰通知單 議員砲聲隆隆

台南市衛生局長陳怡今天在市議會定期會，就新冠肺炎疫情做防疫及紓困振興措施做報告，強調市府各局處的防疫作為、紓困振興方案，並獲得成效。不過，議員質疑部分紓困審核過於嚴苛，以及要求除了振興商圈，也應振興傳統市場。

市議員呂維胤針對1名來台依親的潘姓男子，居家檢疫期間趴趴走，共被裁罰70萬元，但市府遲至4月17日才寄出裁罰通知單，但這名男子因檢疫期間已滿，已在4月7日出境，質疑動作何以這麼慢？市府回答因為過程中有民眾指趴趴走的是潘的弟弟，因要確認，重看錄影資料才延後通知，但會好好檢討。

市議員蔡育輝在專題報告中，針對新冠肺炎疫情造成百業蕭條，要求減免3個月房屋稅；他表示，105至108年因房屋稅調漲，市府多收了44億元，今年應用這些錢來照顧受疫情影響的民眾。市府則表示，這些錢都已用在建設上。

市議員陳怡珍反映有許多弱勢民眾申請紓困補助，但審核條件過嚴，至今都還沒過關。他指統計至4月28日，高市已通過35件、台北21件，但台南已受理46件，卻尚無1件過關。社會局長陳榮枝表示，會就個案做訪視，加速審核。

市議員沈震東質詢，市府除了振興商圈，是否對傳統市場也有振興措施，市府強調，已媒合市場和工業區合作，增加銷路，並且也努力推動，將行動支付導入市場。