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疫情衝擊／恆春玉荷包搶鮮上市 頂級品拍賣價直接腰斬

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
全台玉荷包荔枝最早採收的屏東縣恆春鎮首批搶鮮上市，今早卻拍出近年首批最低的平均每公斤315元拍賣價，大顆頂級品甚至腰斬至350元。記者潘欣中／攝影
全台玉荷包荔枝最早採收的屏東縣恆春鎮首批搶鮮上市，今早卻拍出近年首批最低的平均每公斤315元拍賣價，大顆頂級品甚至腰斬至350元。記者潘欣中／攝影

新冠肺炎疫情衝擊百業，全台玉荷包荔枝最早採收的屏東恆春鎮，首批玉荷包搶鮮上市過去都能開出紅盤，昨天首批送台北市第一果農市場，農會期待維持去年平均每公斤400元的水準，今早卻拍出近年首批最低的平均每公斤315元拍賣價，大顆頂級品甚至腰斬至350元，換算每顆約10至15元，果農看了傻眼。

恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春玉荷包果實大、核小，甜度可達15度，比高雄大樹產區早半個多月上市，產期只有短短1個月，在市場量少和消費者「嚐鮮」心理下，每年首批上市都能賣出好價；去年遇暖冬產量暴跌近9成，今年產量為正常年的一半，特別調整產期提早一周上市，首批送台北第一果菜市場，今天的拍賣價雖不如預期，相信隨著母親節接近買氣升溫，價格會上升。

恆春鎮農會說，去年因暖冬玉荷包減產約九成，首批拍出每公斤400元，大顆頂級品拍出公斤750元，打破過去650元紀錄；今年產量回升至正常年的一半，昨天集貨44件（每件6公斤）送台北第一果菜批發市場，今天拍出均價315元，少數頂級品350元，以1台斤約25顆，換算每顆約10至15元；經了解，屏東枋山鄉有位果農前天搶先小量送20公斤拍賣，打壞首批恆春玉荷包的行情。

拔得頭籌的恆春鎮農會果樹產銷班第3班班長嚴家華，種玉荷包資歷近20年，他說，首批賣價是當年的最高價，錯過後就沒了，因量少，在消費者搶鮮的心理下賣出高價，今年首批批發價創歷年新低，但在疫情衝擊百業下，還能接受，第2批玉荷包約在首批後1周出，價格也會開始走下坡，等本月中下旬全國最大的高雄大樹玉荷包產區採收後，每公斤會跌破百元。

恆春 屏東 疫情

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