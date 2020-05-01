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不用人擠人 高雄崗山之眼天空廊道遊客稀少
今天是五一連假第一天，各地政府緊盯風景區人潮。高市府將崗山之眼、蓮池潭與壽山動物園等景點列入重點區域，今天一早，觀光局局長邱俊龍前往「崗山之眼」視察防疫管制。一早遊客人潮稀少，出遊民眾說，山上空氣好，登高後阿公店水庫景觀優美，這時往山上走很安全，不會人擠人、很舒服。
高市旗山老街與興達港觀光魚市在清明連假時期已列入警示區，警報發布後遊客量大減，此次勞動節連假，交通部觀光局共列高市20處人潮，主要各地夜市為主。
「崗山之眼」啟用之初，假日的單日人潮破萬，此次連假，高市府不敢掉以輕心。上午9點，觀光局長邱俊龍抵達景區，沿途視察防疫動線，包括接駁公車等待處、入口舉牌宣導、量體溫、實名購票、廊道欄桿消毒等措施，另有人員在廊道上統計遊客量，若遊客太多就會暫停售票。
邱俊龍表示，以往「崗山之眼」是團體旅遊的第一站，一早會湧入許多遊客，連假第一天先安排到這裡視察，遊客都能配合量體溫、戴口罩，實名購票也沒有引發遊客反彈，市府針對熱點私下輔導控管，不會對外公布以免嚇跑遊客。
業者說，疫情爆發後，「崗山之眼」假日遊客量下滑一半以上，影響很大，平常日更是慘兮兮，遊客量少得可憐，可以體諒政府也是兩難，希望疫情快點過去。
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