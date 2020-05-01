抗疫100天／高醫林耕宇：我的病人 情緒天天是陰天

元月21日新冠肺炎在台灣爆發首例，醫療界陷入一場無可預知的戰役，高醫整型外科住院醫師林耕宇自告奮勇前進負壓隔離病房照顧染疫病患，經歷一場刻骨銘心的「醫療戰」。

現年卅歲的林耕宇，天生熱血，17年前SARS風暴來襲，還是國一學生的他就立志走醫療之路，期許有朝一日貢獻自己。如願踏入醫療這行，6年前參與過高雄氣爆大量傷患的救治，這次新冠肺炎疫情爆發，亦毫不退卻。

「面對不可的病毒，說不怕是騙人」，儘管是自願站上火線，林耕宇坦言人性還是有脆弱面，不同於平日照顧病人，這次新冠肺炎傳染率高，也無從預知發展，天天得戴上N95口罩，穿上密不透風的防護衣，與病患近距離接觸。

有次周末值班，負壓隔離病房配電系統更新，空調暫時關閉，但病人不能空等，他記得那天，自己穿上防護裝後外加一層防水隔離衣，手部套了兩、三層手套，進到病房再加一層無菌衣，頭上則戴護目鏡、面罩，完成治療後發現，整個護目鏡裡積滿自己的汗水，就像是潛水一般，當脫除掉防護裝備那刻，才感到一陣解放的透心涼。

照顧新冠疑似病例，更讓他徹底體會人性。林耕宇說，住進來採檢的病人，隔離期間在不斷地採檢與等待結果中情緒翻騰，一名廿多歲確診女留學生，前一天人還好好，隔天就失控痛哭，情緒指數完全是陰天。負壓隔離病房護理師鍾佩婷說，甚至有病人嚷著要放棄治療，想砸壞所有儀器。