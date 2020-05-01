「看不見的良心工程」 內埔水資源回收中心7月運轉

屏東縣政府推動「看不見的良心工程」汙水下水道建設，內埔鄉汙水下水道系統第一期工程，包括汙水主次幹管及平均日汙水處理量2500噸水資源回收中心已屆竣工，配合家戶管路開始接管時程，預計今年7月正式運轉，縣府未來持續規畫長治、麟洛與萬丹等鄉鎮都市計畫區，爭取經費推動汙水下水道系統，讓民眾擁有乾淨、優質的生活居住環境。

屏東縣長潘孟安指出，推動汙水下水道是經費龐大、工期漫長的工程，雖然汙水下水道工程主體在地底下，民眾無法立即感受其效益，但卻是改善水環境最重要的一環，透過截斷汙染源，將家戶每日產生的民生汙水引流至水資源回收中心，經處理符合環保法規標準後再排入自然水體，有效改善居家生活衛生。尤其使用國內外先進工法減少影響範圍，讓汙水下水道建設如期如質完成，讓整個城市向上提升。

屏東縣政府水利處表示，縣內正興辦中屏東市、恆春、內埔、東港及潮州都市計畫區內汙水下水道工程，均納入行政院104到109年汙水下水道第五期建設計畫中。其中內埔汙水下水道系統工程，總建設經費16.67億餘元，計畫施設汙水主次幹管及分支管線長度2萬7291公尺，目前已完成2萬574公尺，完成率約90%，用戶接管戶數約4733戶也在今年3月下旬開工，預計年中第一期用戶接管將開始接管。

座落在內埔鄉美和村，占地約1.6公頃水資源回收中心，規畫全期設計汙水處理量為每日5000噸，最大量達每日6500噸，水資中心建設分二期，第一期工程總工程費約2.7億元（含3年試運轉），目前施工進度99%，配合用戶接管工程已陸續發包辦理施工，用戶接管第一期最快今年中開始接管，水資中心預計7月正式運轉。未來當進流汙水量達第一期設計汙水量的80％（約2000噸），且後續可能達2500噸以上時，進行水資源中心第二期工程的擴建。