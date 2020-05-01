防疫生活大不同！開箱老照片還可賺獎金 勾起共同回憶

防疫宅在家，如何打發時間？不妨找出家中埋藏已久的老照片，重返過往時光歲月，可以投稿屏東縣政府文化處辦理「開箱埋沒的老記憶」照片徵件，有機會將獎金抱回家。徵件即日起到8月15日截止，縣府特別打造「時光攤車」，由時空旅人騎乘，搜尋屏東老故事，邀請大家再現屏東人文史地、產業發展，勾起共同回憶。

「老照片代表時代記憶與共鳴」屏東縣政府文化處指出，文化部近年推動「國家文化記憶庫計畫」，鼓勵全民共同參與建構台灣原生文化，以作為在地知識研究、教育推廣、產業運用及觀光體驗的基礎。

文化處藝文推廣科長方慧茹說，國家文化記憶庫是一個走入日常生活，尋找臺灣故事及原生文化行動。屏東縣以「南國誌」、「南國產業」、「南國慶典」、「南國歷史現場」、「南國文藝」為主題，向各界徵集老照片，特別打造「時光攤車」，由時空旅人騎乘，走遍屏東搜尋老故事。

「時光攤車」預計出沒地點，屏東縣人潮聚集地方，一起挖掘地方，收集充滿溫度的故事，展示多采多姿的臺灣印象。屏東縣民周怡萱說，曾經在老照片展中，看到父親的身影，當下特別感動。

文化處指出，為期3個月徵件活動，舉凡屏東縣常民社會生活、地景街廓、地方產業、民俗技藝、節慶祭典、人物團體等具有文化收存與運用價值的照片均可投件。徵件方式採上傳數位檔案方式收件，上傳檔案需依指示完整填寫照片相關資料，才完成徵件報名。

文化處聘請專家評審選出前三名作品，獲得獎金分別為6000、4000、2000元，及三名入選作品每名1000元獎勵。

文化處說，獲獎作品將由專家協助訪談、撰寫詮釋資料，並以CC授權 姓名標示3.0台灣(CC BY 3.0)及其後版本釋出，數位化後上傳文化部國家文化記憶庫典藏，作為台灣重要的文化資產，未來可以使用照片的方式向全民講述屏東的精華故事，使大家都能認識屏東的人文歷史，建立屏東的文化DNA。詳情可參閱「開箱埋沒的老記憶－屏東縣國家文化記憶庫照片徵件」簡章：https://www.topcape.com.tw/memorybank/