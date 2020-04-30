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棧貳庫氣球飛輪 與摩天輪無關

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄報導
高雄港土地開發公司表示，在棧貳庫戶外做的「氣球飛輪」是要搭配既有的旋轉木馬，增加遊樂設施，與摩天輪無關。 記者楊濡嘉／攝影
高雄港土地開發公司表示，在棧貳庫戶外做的「氣球飛輪」是要搭配既有的旋轉木馬，增加遊樂設施，與摩天輪無關。 記者楊濡嘉／攝影

高雄港土地開發公司在直營的棧貳庫旁做一個小型的「氣球飛輪」，打算5月 1日起搭配既有的旋轉木馬推出優惠，讓想到戶外透透氣的家長帶小朋友到棧貳庫走走，但立委陳柏惟將此氣球飛輪的照片貼在臉書，質疑是否為高雄市長韓國瑜口中的「愛情摩天輪」。土開公司總經理洪東煒強調，這跟愛情摩天輪無關，只是要與既有的旋轉木馬搭配、熱氣球造型的遊樂設施。

洪東煒表示，最近因為新冠肺炎疫情，棧貳庫的店家和全台很多店家一樣，生意很不好，又因棧貳庫有空曠的戶外港邊空間，適合民眾前往透透氣，公司人員就想增設一些遊樂設施，和現有的旋轉木馬配合，讓到棧貳庫走走的親子，多一點戶外遊樂設施可玩，加上有廠商願意幫忙，就做了小小的「氣球飛輪」，這跟韓國瑜的摩天輪怎能相比？

棧貳庫的規畫，5月份搭乘旋轉木馬和氣球飛輪，兩人同行（限全票），其中一人免費，如拍照上傳臉書、IG，加贈IG列印券2張。「氣球飛輪」會建置到10月底。

韓國瑜 愛情 新冠肺炎 陳柏惟

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