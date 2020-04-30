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證明韓國瑜無粗口 鄭照新斥「造謠不該是問政內容」

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市議員高閔琳在臉書發文指韓國瑜爆粗口，新聞局長鄭照新強調，早已出示影片還原，反批高難道是「謠言製造機」？圖／取自高閔琳臉書
民進黨高雄市議員高閔琳在臉書發文指韓國瑜爆粗口，新聞局長鄭照新強調，早已出示影片還原，反批高難道是「謠言製造機」？圖／取自高閔琳臉書

高雄巿長韓國瑜今在自由、復興路通車典禮上致詞，被特定媒體報導爆粗口，高巿府提出影片證明沒有此事，但仍被民進黨議員拿來批評，高雄市新聞局長鄭照新透過臉書反批「赤裸裸的造謠，不該是問政的內容」。

民進黨高雄市議員高閔琳在臉書發文批「韓國瑜管好你的嘴，別人的媽不勞你問候！」指韓國瑜再度用髒話、粗話當「71期重劃區自由-復興路通車」的賀禮。

高閔琳說，韓國瑜向來言語粗俗，吹噓誇大、說謊成性；今早又再度原形畢露，真的是讓高雄的家長不知道怎麼教小孩。高雄人也會「送韓國瑜回家問候他太太、跟佳芬姐團圓」、「回家好好盡盡孝道、專心問候自己的媽媽」。

高雄市新聞局長鄭照新在臉書反批，「赤裸裸的造謠，不該是問政的內容！」他說，今天市長參加自由復興路通車典禮，中間有一段原文如下：「今年3月，中華地下道評估要140幾天完工，我『怎麼』...開玩笑！『怎麼』能140幾天呢？市民朋友受不了，最後我們將近35天，35天就把它填平了。」

鄭照新說，因為韓國瑜講得快，有媒體聽成「我他Ｘ」，質疑市長爆粗口，但完整看上下文，市長就是提了兩次「怎麼」，中間插了一個「開玩笑」的詞彙，新聞局上午11點已發文澄清，相關媒體也已經改正，但高議員卻裝作沒看見，到下午1點還在散布市長有爆粗口的謠言。

鄭照新批，「議會的問政權，不是謠言的保護傘」，包括韓國瑜多次強調沒有考慮的「封城」，似乎也是最早在高議員的臉書中出現的，「難道高議員真的是高雄市議會的『謠言製造機』嗎？」鄭照新文末並註記「假新聞大戶」、「請協助澄清」。

韓國瑜 鄭照新 高雄市

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