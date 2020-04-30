影／五一連假 屏東縣出動無人機到夜市、市場宣導防疫

因應五一連假將至，提供民眾更適切防疫休閒據點，避免人潮壅塞增加防疫困難，屏東縣政府在人潮聚集多的墾丁夜市、潮州夜市、屏東市民族路夜市等，首度出動無人機搭配擴音語音宣導，由縣長潘孟安錄音，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，「不要邊走邊吃」，加強防疫觀念。

屏東縣長潘孟安錄製語音宣導，「戴口罩，保持社交距離，不要邊走邊吃，用過的口罩請丟入垃圾桶，保護他人，也保護自己，如果出現身體不適，請儘速就醫，如有疑問，請撥打1922，或7380208防疫專線，將有專人貼心服務，請大家跟我們一起努力守護台灣」

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維說，因應五一連假，結合科技防疫，出動無人機搭配無人機擴音設備，從空拍畫面掌握人流，形成防疫網。

此次無人機任務由消防局執行，屏東縣消防局指出，縣內有6台無人機，有3台用於救災、3台有擴音設備，六人考取空拍機證照。五一連假會在人潮熱區，包括墾丁大街，屏東市民族夜市、潮州夜市、東港華僑市場、枋寮鄉北勢寮公有零售市場等，結合空拍畫面即時觀察，也提醒民眾加強防疫。

交旅處指出，交通部日前推出「高公局1968」APP加強版，針對全台234個觀光景點提供人潮、車流示警，屏東縣被列入計有23處點位，有民眾反應質疑相關實際準確度，縣府儘速了解現況差異並反應各熱點參數，提供中央參考修正。