快訊

台灣加油「ZERO 5」台北圓山飯店再點燈

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

影／五一連假 屏東縣出動無人機到夜市、市場宣導防疫

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影

因應五一連假將至，提供民眾更適切防疫休閒據點，避免人潮壅塞增加防疫困難，屏東縣政府在人潮聚集多的墾丁夜市、潮州夜市、屏東市民族路夜市等，首度出動無人機搭配擴音語音宣導，由縣長潘孟安錄音，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，「不要邊走邊吃」，加強防疫觀念。

屏東縣長潘孟安錄製語音宣導，「戴口罩，保持社交距離，不要邊走邊吃，用過的口罩請丟入垃圾桶，保護他人，也保護自己，如果出現身體不適，請儘速就醫，如有疑問，請撥打1922，或7380208防疫專線，將有專人貼心服務，請大家跟我們一起努力守護台灣」

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維說，因應五一連假，結合科技防疫，出動無人機搭配無人機擴音設備，從空拍畫面掌握人流，形成防疫網。

此次無人機任務由消防局執行，屏東縣消防局指出，縣內有6台無人機，有3台用於救災、3台有擴音設備，六人考取空拍機證照。五一連假會在人潮熱區，包括墾丁大街，屏東市民族夜市、潮州夜市、東港華僑市場、枋寮鄉北勢寮公有零售市場等，結合空拍畫面即時觀察，也提醒民眾加強防疫。

交旅處指出，交通部日前推出「高公局1968」APP加強版，針對全台234個觀光景點提供人潮、車流示警，屏東縣被列入計有23處點位，有民眾反應質疑相關實際準確度，縣府儘速了解現況差異並反應各熱點參數，提供中央參考修正。

交旅處指出，依屏東地區旅宿業者統計數據顯示，五一連假目前預訂尚有空房，無論住房人數多寡，旅宿業者配合縣府落實消毒工作，呼籲旅客勤洗手、戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施。

加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影
加強防疫，屏東縣政府在五一連假期間，在縣內人潮聚集多的夜市、黃昏市場，請消防局出動無人機，並搭配擴音設備，提醒民眾注意防疫，戴口罩，今傍晚在屏東市黃昏市場試飛。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 社交距離 夜市

延伸閱讀

五一連假防疫 花蓮針對人潮聚集266處大消毒

連假零確診挑戰 三芝區長淺水灣籲防疫

五一連假多雲到晴恐有午後雨 下周飆33度高溫

南投清境溪頭人流大幅減少 五一連假仍訂分流管制措施

相關新聞

超可愛！ 宣導防疫 城隍爺也戴起口罩

新冠肺炎疫情延燒，口罩成為民生必需品，出入各場所幾乎都要戴口罩，金城鎮公所特別在農曆4月12日前夕，推出城隍慶典風格的口...

幸福川10天清疏完成 韓國瑜：所有工程都是飛毛腿速度

高雄市長韓國瑜今至三民區河北二路與河濱街口視察幸福川清淤工程完工及通水情形，韓國瑜說，市府所有工程都是飛毛腿的速度，一刻...

金門春季限定海帶開賣 大戶出手一次買上百斤

金門的春季限定美味~海帶又來囉！金門縣水產試驗所養殖的海帶今天進行採收，水試所表示，今年的海帶生長情況良好，預計此次的產...

高市毒防會報畢業會議 韓國瑜：反毒意識從校園開始

高雄市長韓國瑜今天下午主持「高雄市政府毒品防制會報」，表示毒品防制工作跟防範疫情一樣重要，絕不容許有一絲輕忽而出現破口。...

2個月前啟動「看不見的工作」 幸福川10天火速清淤

暌違5年，舊稱「二號運河」的高雄市幸福川再度啟動底泥清淤工程，並在短短10天內完成任務。不過其實水利局早在2個月前就啟動...

當年瘧疾沒錢看醫生 居民含金雞納樹皮保健

台灣從瘧疾疫區除名超過半世紀，一般人對曾奪走百萬人生命的瘧疾認識不深，奎寧仍保有醫療用途，主要是醫院的免疫風濕科在使用。高雄長庚醫院藥劑部表示，奎寧原是瘧疾用藥，現在多半用來治療類風濕性關節炎、盤狀紅斑狼瘡症及全身紅斑狼瘡，若要去瘧疾國家旅遊，可在出發一至二周前服用。

曾是金雞納樹重鎮 高雄六龜年底啟動育苗計畫抗疫

治療瘧疾的藥物「奎寧」被視為治療新冠肺炎可能藥物之一，奎寧從金雞納樹樹皮提煉，日治時期高雄六龜曾設苗圃種植400公頃金雞納樹，農委會六龜林業試驗所前身是「金雞納試驗場」，扇平生態園區留存不少金雞納樹，此次疫情讓它再度受關注，預計年底啟動育苗計畫。

網友驚見迷你摩天輪再酸韓 高市府否認是愛情摩天輪

高雄市愛河旁最近有座施工快完成的「摩天輪」，約僅2層樓高，車廂也只有6個，遭網友酸這難不成是高雄市長韓國瑜口中講的「愛情...

高市觀光局協調14家知名飯店推百元便當 市府相挺訂購

高雄市觀光局為了幫助飯店業者度疫情難關，協調14家飯店今天起推出百元便當，鼓勵高雄市政府員工踴躍訂購，也提供市府各局處防...

柯南展 199元生日票5月4日限定開賣

超人氣「名偵探柯南 科學搜查展」陸續巡迴東京、名古屋、福岡、大阪等地，繼2019在台北、暌違一年後，台灣巡展第二站來到高...

影／外號草上飛 韓國瑜自曝40年前在高雄火車站險斷腿

高雄市長韓國今早主持71期重劃區自由路—復興路通車啟用典禮，自曝當年當兵時在高雄火車站搭火車險些斷腿的往事，他說，高雄市...

高雄智慧QR CODE 新增多項服務功能

高雄市繼今年2月港都客運所有公車路線、輕軌、捷運及鼓山到旗津線的渡輪，率先啟用行動支付QR CODE乘車碼搭乘服務，今再...

熱門新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

很扯！ 高雄這個五一防疫「熱點」已停業很久了

急難紓困發1-3萬 桃竹苗3縣市掛蛋 僅竹市核發4人

影／誇張人潮 上千人湧進台中機場買免稅品特賣

逢新冠疫情反而更旺 彰化高鐵特定區標地得款17億多元

新竹必吃美食？ 老饕狂推「這3樣」：絕不踩雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。