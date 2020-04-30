韓國瑜遞交罷免答辯書 傳自述坦然面對心路歷程

高雄市長韓國瑜今天依規定在期限內遞交罷免答辯書，據了解答辯書由韓國瑜定調，陳述他一路以來坦然的心情及價值觀。中選會預計5月5日發布罷免公告時，一併揭露罷免及答辯內容。

中選會在4月17日公告罷免案成案，6月6日舉行罷免投票。韓國瑜今天在遞交罷免答辯書最後一天期限交出。中選會副主委陳朝建告訴中央社記者，中選會依法定期程，5月5日會公告投票時間、罷免理由書及答辯書等內容。

據了解，韓國瑜幕僚已協助整理出韓國瑜在高雄執政1年多以來的具體施政成果；另有幕僚認為，韓國瑜乾脆就寫「問心無愧」4個大字答辯最妥適，不過相關內容都未獲證實，需待中選會5月5日公告揭露。

此外，公民團體去年12月26日已提出罷免韓國瑜的理由，包括：

一、韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長4個月內宣布被動選總統。

二、韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低結果，但韓國瑜拒絕承認，也拒絕向市民道歉。

三、韓國瑜任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害。

四、「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果，唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒滲透對台灣的損害。

五、韓國瑜屢發表性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國家形象。例如「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」被轉譯印尼文瘋傳；菲律賓駐台代表公開抗議韓國瑜「瑪麗亞」污名標籤他國女性。

中選會表示，除了5月5日將發布罷免公告，揭示公告投票時間、罷免理由書及答辯書等；高雄市選委會也將在5月11日公告投開票所設置地點。

至於電視罷免說明會擬於5月22日至6月5日間舉辦，市府新聞局長鄭照新日前則回應，韓國瑜目前傾向不參加。