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內政委員會金門考察 實際訪查國家公園範圍縮減

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院內政委員會今日在召委陳玉珍的安排下，到金門進行考察，還赴山后、古寧頭等地，實際訪查國家公園範圍縮減問題。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會今日在召委陳玉珍的安排下，到金門進行考察，還赴山后、古寧頭等地，實際訪查國家公園範圍縮減問題。記者蔡家蓁／攝影

立法院內政委員會今天到金門國家公園進行考察，針對金門地區受疫情影響亟需紓困，內政部長徐國勇表示，新的紓困方案，會採納立委陳玉珍的建議，由金管處推出「以工代賑」方案，一方面優化景區的景觀，二方面提供工作機會，創造就業機會，初步規劃人力需求24名，盼於5月開始實施。

立法院內政委員會今日在召委陳玉珍的安排下，到金門進行考察，參與人員包括立委李德維、葉毓蘭、林思銘；內政部長徐國勇及營建署長吳欣修，除了聽取金門國家公園管理處簡報外，還赴山后、古寧頭及烈嶼等地，實際訪查國家公園範圍縮減問題，以利國家公園第三次通盤檢討作業。

徐國勇表示，當前受疫情影響，金門小三通停航，不論是大陸觀光客或台灣本島的觀光客，都無法前來金門觀光，導致金門百業蕭條，情況嚴重。陳玉珍召委上周向吳欣修署長建議，國家公園應擬定「以工代賑」方案，同時兼顧景觀優化及鄉親紓困之利，同時也可改善居民與國家公園的關係。

徐國勇說，經過內政部部內討論後，覺得該方案可行，他已經同意這樣的方案建議，初步規劃將聘用24名人力來協助金門國家公園管理處優化景觀、巡守園區，並請營建署盡快推動實施，加快紓困的腳步。

陳玉珍則表示，當前遊客減少，國家公園更應該把景點優化，強化各景點風貌，同時可對地方就業問題，提供解方，可改善金門國家公園與當地居民的關係，希望「以工代賑」的方案，能夠簡化申請流程，同時能增加聘用多一點當地人力，一起為改善金門國家公園景觀來努力。

在綜合座談時，金門地區議員及鄉鎮公所官員均表達，金門國家公園預算不斷縮小，從最多10幾億到現在的2億餘，導致諸多業務難以開展，且金門國家公園與居民生活圈比鄰，甚至在畫定傳統聚落實為能兼顧聚落住民的居住需求，導致民眾不斷表達希望能夠縮減國家公園的範圍，減少金管處的負擔。

徐國勇表示，目前行政院研議將營建署下的國家公園組提升為國家公園署，未來位階提升後預算可望增加。吳欣修也說，國家公園範圍調整涉及金管處與金門縣府間的協調，期盼未來能大家一起共同研商，不要貿然畫出去後卻無人管的窘境。至於古寧頭北山斷崖的改善，涉及工法及預算問題，會協調水利署與國發會共同來解決問題。

立法院內政委員會今日在召委陳玉珍（右六）的安排下，到金門進行考察，參與人員包括立委李德維（左二）、葉毓蘭（右四）、林思銘（左三）；內政部長徐國勇（右五）及營建署長吳欣修（左一）。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會今日在召委陳玉珍（右六）的安排下，到金門進行考察，參與人員包括立委李德維（左二）、葉毓蘭（右四）、林思銘（左三）；內政部長徐國勇（右五）及營建署長吳欣修（左一）。記者蔡家蓁／攝影

國家公園 金門 徐國勇

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