幸福川10天清疏完成 韓國瑜：所有工程都是飛毛腿速度

高雄市長韓國瑜今至三民區河北二路與河濱街口視察幸福川清淤工程完工及通水情形，韓國瑜說，市府所有工程都是飛毛腿的速度，一刻都不能閒，都要立案追蹤管制。汛期將至，也開始預作準備超前部署，要持續把淹水點補起來。

幸福川清淤工程在上游段用約2個月時間先清淤後，下游段僅用10天就在今天完成清淤並通水。

韓國瑜說，幸福川雖然看起來只有10個工作天，但是水利局人員每天都要開便當會，每天都要協調處理，因為大家都知道幸福川很重要。

韓國瑜說，高雄非常幸運，有愛情之河、愛河，又有幸福之川、幸福川，但這一段時間來，市府接到很多電話，投訴幸福川的淤泥、垃圾太多，這次還有腳踏車、沙發、家具被打撈上來，共清了1萬多立方公尺的淤泥。

韓國瑜說，很難得在城市中，高雄市又有一個河川的水這麼美麗，兩邊再美化起來，不管是散步、聊天或情人談戀愛等，都可以營造非常棒的感覺，後續市府也會繼續努力。

他並表示，市府所有工程都是飛毛腿的速度，都是一刻都不能閒，都要立案追蹤管制。今年汛期，不知道雨會下多大，現在防汛也開始預作準備、超前部署。去年挖了3千多公里的水溝，今年要持續把淹水點補起來。