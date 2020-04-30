限學校出借挨批卡罷韓 高市選委會允設足投開票所

為配合6月6日罷韓投票，高市教育局以防疫為由，要求分散投開票所減少入校人流，不過被質疑是假防疫之名、行干擾投票之實。高市選委會則回應，會依規定設足投開票所。

高市選委會總幹事袁德明今天告訴中央社記者，中選會協調高雄市要設置1823個罷免投票的投開票所，市府會依這個標準設置；至於限制學校出借場地，市府正請區公所協調當中，會有備案並依規定設足投開票所。

民進黨市議員陳致中質疑，「市府反罷韓奧步盡出」，是假防疫之名，行干擾投票之實；批評市府以防疫為由，令各級學校限制出借場地給選委會當投開票所或只能出借一、兩處投開票所，是意圖減少投開票所數量，讓投票人潮大排長龍，以降低市民投票意願。

教育局指出，目前校園以防疫為重，盼各單位共同分擔設立投開票所區域，勿集中在校園，尤其是小學校園，更可能影響孩子健康，希望減少人群入校，減少群聚感染。

高市選委會指出，初步統計投開票所比規劃設置少數百處，尚在協調借用事宜；至於投票當天會要求民眾配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫戴口罩、量額溫及手部消毒等。