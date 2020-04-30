看板接連被拆不滿 台灣基進推罷韓遍地開花計畫

公民團體吊掛罷免市長韓國瑜的看板接連被拆除引發不滿，台灣基進推出「666罷韓遍地開花」計畫，首波提供300面罷韓布條供民眾索取，要讓罷韓的聲音充斥大街小巷。

公民團體指控罷韓看板火速被拆，市長韓國瑜選擇性執法明顯瀆職一事，市府新聞局回應「看板沒有特權經檢舉違法統統拆」；今年以來已拆除廣告物449件，只要民眾檢舉屬實，市府會強力執法，以維護公共安全。

台灣基進新聞部副主任張博洋指出，5月1日起會受理民眾登記領取罷免布條及文宣品，首波是300份，盼民眾協助懸掛或張貼在許可的場域，讓「666罷韓遍地開花」，籲民眾一起讓大街小巷都是罷韓的聲音，讓韓國瑜走到哪都會記得6月6日星期六是罷免日。

台灣基進在臉書Facebook貼文指出，「市長不給掛，市民自己罷」，指市府「選擇性執法、光速連拆」兩塊罷韓廣告，意在讓罷免的宣傳徹底失敗，但高雄市民絕不認輸，台灣的民主也不會向獨裁者屈服。