愛情摩天輪招商卡關 高市府再籲中央點頭開發

高雄市長韓國瑜去年稱4月會和愛情摩天輪廠商簽約，但遭質疑跳票。都發局長林裕益今天說，盼交通部同意港務公司、航港局能和市府簽土地開發協議書，市府才能和廠商簽約。

航港局主任秘書余建勳今天接受中央社記者採訪回應，由於市府逕將土地開發回饋比例從42%調高為52%，所以交通部已行文市府，建議調降土地回饋比例，才有利於土地開發，簽訂協議書。

林裕益則表示，市府許可低回饋比例的期限已過，目前就是照高市都市計畫辦理。

針對愛情摩天輪遲無進展，新聞局長鄭照新今天接受媒體聯訪時指出，有意投資的業者相中的3塊土地都屬於許可開發範圍，盼中央盡快同意土地取得，以利投資商開發。

林裕益進一步解釋，有意投資的業者相中的都是高雄舊港區的3塊精華土地，但土地所有權屬於交通部，目前卡在和港務公司簽訂土地開發協議書，在交通部未點頭前，就是沒辦法簽開發協議書，所以目前還在停滯狀態。

他說，簽訂土地開發協議書是依據都市計畫規定，必須完成協議書簽訂才能進行土地開發。

高市府指出，業者屬意投資愛情摩天輪的地點在愛河出海口一帶的舊港區碼頭範圍，即多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區內；至於是哪些業者，市府暫不透露。