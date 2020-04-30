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屏東無人機宣導防疫 墾丁業者盼零確診帶人潮

中央社 / 屏東縣30日電

屏東縣政府因應五一連假，研擬多項武漢肺炎防疫措施，其中，將在墾丁大街等縣內6處人潮聚集夜市，以無人機宣導防疫。今天連5天零確診，墾丁旅宿訂房率增加約1至2成。

縣政府今天表示，五一連假為提供民眾更適切的防疫休閒據點，同時避免人潮擁塞增加防疫困難，縣政府謹慎超前部署，除要求全縣旅宿業者依防疫手冊做好防疫工作、持續將縣內人潮熱點如墾丁大街等視為大型室內場所管制，進行人車分流措施外，也請民眾參考「高公局1968」APP，掌握景點人流概況。

縣府指出，研擬多項因地制宜的創新防疫措施，如製作中文、台語、客語、原住民語、英語、越南語及印尼語等多語言防疫宣導檔案，連結中央與地方跨單位多方合作方式，以徒步舉牌、無人機廣播、社區資源回收車等多元廣播宣傳，提醒在地民眾與遊客，配合國家防疫政策。

縣府表示，五一連假期間，將在縣內人潮聚集的夜市進行舉牌及無人機宣導，包括墾丁大街、東港、潮州、瑪家和屏東市民族夜市，以及屏東市黃昏市場等處。

今天連5天零確診，墾丁地區的五星級飯店及特色民宿5月1日及5月2日的訂房率增加1至2成，墾丁福華飯店到今天中午為止，明天的總訂房率約2成5，墾丁凱撒飯店明天的總訂房率約4成，2家飯店表示，連假期間，房價都對半砍，希望連5天零確診，能衝高明後天當天的訂房率。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以來，民眾多數持觀望態度，許多民眾都是當天訂房。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，依屏東地區旅宿業者統計數據顯示，五一連假目前還有空房，無論住房人數多寡，旅宿業者都將配合縣府落實消毒工作，並呼籲旅客勤洗手、戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施。

墾丁 訂房 屏東縣政府

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