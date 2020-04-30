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2個月前啟動「看不見的工作」 幸福川10天火速清淤

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成清淤，但其實水利局早在2個月前就先啟動上游清淤作業，以人力方式清除約50噸淤泥。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成清淤，但其實水利局早在2個月前就先啟動上游清淤作業，以人力方式清除約50噸淤泥。圖／高市府提供

暌違5年，舊稱「二號運河」的高雄市幸福川再度啟動底泥清淤工程，並在短短10天內完成任務。不過其實水利局早在2個月前就啟動「看不見」的工作，先以人力清除幸福川上游加蓋段的50噸淤泥，才能讓下游順利在10天內火速完成清淤。

高雄市愛河支流幸福川長期因生活汙水排放引發臭味，每逢大雨，惡臭更劇。高雄市水利局啟動清淤計畫，除清理底泥、岸壁藻類雜物，更首次將多年未清的清水放流管，一併徹底清理，花費僅10天，終於在今天宣布完成清淤工程。

不過，看似短短10天就完成的清淤，其實還有不少前置工程要先完成，水利局說，清淤不是只要把河水抽乾就好，還要先啟動幸福川上游加蓋段的清疏計畫。

水利局說，許多市民以為幸福川只有愛河到民族路這一段，其實幸福川過了民族路之後轉為加蓋段，一路延伸到三多一路的三信家商附近，範圍比想像得更廣。

為確保下游的清疏進度，水利局早在2個月前就先啟動上游加蓋段（箱涵段）的清疏計畫，接著針對凱旋截流站進行整頓，以人力接駁的方式，進入狹小的管道運出1800包、總重量約50噸的淤泥，確保下游在清淤的同時，上游的水能順利從凱旋截流站分散出去。

至於下游部分，水利局說，幸福川在下游有個橡皮壩，清疏時可升起，防止愛河河水流入，但橡皮壩上次啟用已經是5年前，機電設備早已不堪使用，水利局得先完成修復，測試沒問題後，才終於在4月20日將4組機具就定位，等河水褪去，便開始吊掛機具進入河道施工，展開為期10天工程。

為讓4組人馬順利同時清淤，水利局總工程司蔡易勳在上游設立小型指揮中心，每天中午召開便當會，第一時間協調上午遇到的問題並制定解決方案，在下午立刻執行，也是這次幸福川清淤工期能大幅縮短超過一半的主因。

「天下武功，唯快不破」，水利局長李戎威說，加快清淤速度，減少底泥曝曬的時間，才能減少清淤過程產生的臭味。

高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成清淤，但其實水利局早在2個月前就先啟動上游清淤作業，以人力方式清除約50噸淤泥。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成清淤，但其實水利局早在2個月前就先啟動上游清淤作業，以人力方式清除約50噸淤泥。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成清淤，但其實水利局早在2個月前就先啟動上游清淤作業，以人力方式清除約50噸淤泥。圖／高市府提供
高雄市愛河支流幸福川，暌違5年再度啟動底泥清淤工程，下游10天內火速完成清淤，但其實水利局早在2個月前就先啟動上游清淤作業，以人力方式清除約50噸淤泥。圖／高市府提供

愛河 高雄市 修復

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