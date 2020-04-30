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慶零確診蔡英文送陶杯慶祝 防疫五月天為「五0」舉杯

染疫官兵足跡害慘生意 瑞豐夜市攤商疾呼救市

中央社 / 高雄30日電

高市瑞豐夜市被點名海軍敦睦艦染疫官兵足跡場域後，攤商生意一落千丈，攤商今天舉行記者會大吐苦水並疾呼高市府救市；高市府經發局則表示，將研擬讓攤商更有感的紓困辦法。

高市府19日下午公布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）海軍敦睦艦染疫官兵足跡，瑞豐夜市在列，夜市當晚提早打烊，隔天一早市府前往消毒，市長韓國瑜也率員視察，夜市經休市消毒，23日重新開市以來仍加強防疫，但生意依然慘淡。

林姓及葉姓攤商上午在瑞豐夜市附近舉行記者會，並出示數十家商家連名簽署的陳情書，對連日慘況苦水滿杯。

兩人強調，夜市及攤商連日來雖都以高規格防疫，但似乎挽回不了消費者信心，近日攤商比來客多，顧客比平日的下雨天還少，「真的要吃土了，實在撐不去」，呼籲市府快快推出讓攤商更有感的紓困辦法，協助攤商度難關。

五一連假明天登場，林姓及葉姓攤商也強調，攤商莫不恪遵市府防疫作為，籲請消費者戴口罩安心前來逛逛。

另外，沒匡列敦睦艦染疫官兵足跡的六合夜市生意也沒好到那裡，六合夜市主委莊其章表示，夜市原有176攤，如今僅剩110多攤，因疫情關係大家生意都做不下去了。

高雄市中央公園商圈發展協會理事長黃韻潔也說，這波敦睦艦疫情對商家的衝擊是全面的，誰也無法置身度外，商圈雖沒被匡列在確診個案足跡，但連日來商圈人潮受影響程度比前幾波疫情更甚。

高市府經濟發展局市場管理處長吳思賢對此告訴中央社記者，經發局將深入了解攤商心聲及急迫需求，再研擬讓攤商更有感的紓困及興利辦法。不過，五一連假夜市的人流管控等高規格防疫措施不會打折，會持續督促業者加強落實。

六合夜市 疫情 海軍

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