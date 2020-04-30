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罷韓看板被拆 台灣基進告韓國瑜涉瀆職

中央社 / 高雄30日電

罷韓公民團體在市區吊掛兩面罷韓帆布看板接連被拆除，台灣基進新聞部副主任張博洋今天偕同律師至高雄地檢署按鈴控告高雄市長韓國瑜涉嫌瀆職及圖利罪，檢察官受理後將分案偵辦。

市府新聞局長鄭照新在市政行程後受訪示，拆除違法看板是行政機關依法行政的流程，沿用相關廣告物管理自治條例，且是前朝訂定的，他認為前文化局長尹立應該知道自治條例的相關規定。工務局長吳明昌表示，公民團體無視「高雄市廣告物管理自治條例」規定，枉費同仁熱心協助，對於法規不符之處，盼共謀解決方案。

罷免市長韓國瑜的公民團體日前在中正二路口吊掛罷韓看板被檢舉違法，市府28日通知並限期當天自行拆除，引發公民團體的不滿，批評市府未予改善的時間，市府遂於29日中午前拆除，同日上午罷團又於中華四路與五福三路圓環吊掛第二面罷韓看板，下午再接到市府行文限期所有權人今天中午前拆除。

不滿市府強力執法，張博洋中午偕同律師至高雄地檢署按鈴控告高市長韓國瑜涉嫌瀆職及圖利罪，檢察官受理後將分案偵辦。

張博洋訊前在出示這兩處過去懸掛的廣告看板圖輯時受訪指出，市府懸掛在同樣地方都沒事，只因是罷韓看板就火速被拆，批評韓國瑜選擇性執法明顯瀆職，也圖利以往那些懸掛廣告的所有人。

他批評市府拆罷韓看板前的限期改善時間過短，執法程序有違行政執行法規定，強調「應該拆除不是罷免團體的看板，而是韓國瑜的市長寶座」。

市府建管處長江俊昌表示，矗立在中華四路的看板已在中午由所有權人拆除；張博洋受訪表示，他們未雇工自行拆除，質疑是市府對屋主或廣告商施壓拆除。

韓國瑜 罷韓 廣告

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