網友驚見迷你摩天輪再酸韓 高市府否認是愛情摩天輪

高雄市愛河旁最近有座施工快完成的「摩天輪」，約僅2層樓高，車廂也只有6個，遭網友酸這難不成是高雄市長韓國瑜口中講的「愛情摩天輪」，高雄市都發局長林裕益今早表示，這應是港務公司建造的「飛天輪」，不是愛情摩天輪，並坦言，高雄愛情摩天輪相中的三塊土地，土地持續「卡關」中。

有網友29日在臉書社團「公民割草行動」PO圖，指高雄愛河旁有座快要完工的摩天輪，疑似韓國瑜聲稱的「愛情摩天 輪」，這座摩天輪對比旁邊的旋轉木馬，估計僅2層樓高，包廂也只6個。立委陳柏惟也在臉書PO出摩天輪動工的場景，提出相同的質疑。

據了解，高雄市政府去年元月18日曾曝光「愛情摩天輪」進度，提將建造分別是91公尺、76公尺兩座「雙環摩天輪」兩座摩天輪，共有20多個車廂，可容納400人，由旅美高雄子弟彭俊立設計。與網友PO圖質疑的摩天輪，落差甚大。

高雄市都發局長林裕益上午參加自由—復興路通車典禮後受訪，他表示，興建中的應是港務公司的飛天輪，不是高雄愛情摩天輪。