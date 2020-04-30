網友驚見迷你摩天輪再酸韓 高市府否認是愛情摩天輪
高雄市愛河旁最近有座施工快完成的「摩天輪」，約僅2層樓高，車廂也只有6個，遭網友酸這難不成是高雄市長韓國瑜口中講的「愛情摩天輪」，高雄市都發局長林裕益今早表示，這應是港務公司建造的「飛天輪」，不是愛情摩天輪，並坦言，高雄愛情摩天輪相中的三塊土地，土地持續「卡關」中。
有網友29日在臉書社團「公民割草行動」PO圖，指高雄愛河旁有座快要完工的摩天輪，疑似韓國瑜聲稱的「愛情摩天 輪」，這座摩天輪對比旁邊的旋轉木馬，估計僅2層樓高，包廂也只6個。立委陳柏惟也在臉書PO出摩天輪動工的場景，提出相同的質疑。
據了解，高雄市政府去年元月18日曾曝光「愛情摩天輪」進度，提將建造分別是91公尺、76公尺兩座「雙環摩天輪」兩座摩天輪，共有20多個車廂，可容納400人，由旅美高雄子弟彭俊立設計。與網友PO圖質疑的摩天輪，落差甚大。
高雄市都發局長林裕益上午參加自由—復興路通車典禮後受訪，他表示，興建中的應是港務公司的飛天輪，不是高雄愛情摩天輪。
林說，愛情摩天輪一案，市府相中舊港區三塊精華土地，非常適合愛情摩天輪的施設，也樂見企業到高雄投資，相關土地開發計畫，早在107牛底前市府時期已經核定開發計畫，也非常符合都市計畫的使用分區，但土地所有權屬港務公司，後續開發協議書港務公司至去年都因交通部未給時程，一直無法跟高雄市政府簽署，所以目前土地開發還是停滯的狀態。
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