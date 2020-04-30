高市觀光局協調14家知名飯店推百元便當 市府相挺訂購

高雄市觀光局為了幫助飯店業者度疫情難關，協調14家飯店今天起推出百元便當，鼓勵高雄市政府員工踴躍訂購，也提供市府各局處防疫期間所需的公務餐，並鼓勵民間企業向高雄市旅館訂購，以實際行動挺飯店。

觀光局長邱俊龍表示，高雄市的觀光旅館受到新冠肺炎疫情影響，今年2月住房率32%，3月住房率16%，與去年同期比較各下降3成、5成，嚴重影響正常營運；為幫助飯店度過難關，發起「百元便當挺飯店」行動，鼓勵市府各局處開會訂便當時可向參與此行動的14家旅館訂購。

這14家旅館包括福容大飯店、麗尊酒店、高雄福華大飯店、高雄華園大飯店、寒軒國際大飯店、城市商旅真愛館、城市商旅德立莊博愛館、Hotel dua、巨蛋旅店、喜迎旅店、義大天悅飯店、翰品酒店、九福大飯店、H2O水京棧。

邱俊龍說，14家旅館會推出百元外帶商業便當，各家便當都出自飯店主廚的烹調，各有不同特色可供選擇。要了解更市旅宿業百元便當詳細資訊，可上高雄旅遊網查看。

高雄市觀光局今天配合中央政策，輔導合法旅館成為防疫旅館，提供居家檢疫者安心入住選擇，另聯合旅宿公會、協會推出有別於防疫旅館的「親善旅館」，供返台國人的家人入住，目前有80多家加入親善旅館行列，最低價1000元就能入住。