聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市觀光局協調14家知名飯店推百元便當 市府相挺訂購
高雄市觀光局為了幫助飯店業者度疫情難關，協調14家飯店今天起推出百元便當，鼓勵高雄市政府員工踴躍訂購，也提供市府各局處防疫期間所需的公務餐，並鼓勵民間企業向高雄市旅館訂購，以實際行動挺飯店。
觀光局長邱俊龍表示，高雄市的觀光旅館受到新冠肺炎疫情影響，今年2月住房率32%，3月住房率16%，與去年同期比較各下降3成、5成，嚴重影響正常營運；為幫助飯店度過難關，發起「百元便當挺飯店」行動，鼓勵市府各局處開會訂便當時可向參與此行動的14家旅館訂購。
這14家旅館包括福容大飯店、麗尊酒店、高雄福華大飯店、高雄華園大飯店、寒軒國際大飯店、城市商旅真愛館、城市商旅德立莊博愛館、Hotel dua、巨蛋旅店、喜迎旅店、義大天悅飯店、翰品酒店、九福大飯店、H2O水京棧。
邱俊龍說，14家旅館會推出百元外帶商業便當，各家便當都出自飯店主廚的烹調，各有不同特色可供選擇。要了解更市旅宿業百元便當詳細資訊，可上高雄旅遊網查看。
高雄市觀光局今天配合中央政策，輔導合法旅館成為防疫旅館，提供居家檢疫者安心入住選擇，另聯合旅宿公會、協會推出有別於防疫旅館的「親善旅館」，供返台國人的家人入住，目前有80多家加入親善旅館行列，最低價1000元就能入住。
觀光局表示，入住親善旅館民眾的，觀光局每戶每1天補助500元，住宿14天補助上限7000元，希望減輕入住民眾負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言