不用一直戴口罩上班 新型態獨立辦公室誕生

新冠肺炎疫情未歇，不想居家上班，又希望減少辦公環境交叉感染機會嗎？有業者推出創意個人行動辦公室，透過分格化方式，減少上班時人與人間的社交互動，在疫情期間維持公司運轉，員工上班好安心。

COCOBAR因設計獨立行動電話亭KTV獲好評，今年加碼推出個人行動辦公室CoCo Office，成為台灣率先打造獨立辦公室的團隊之一，協助疫情期間受影響的企業，維持員工一貫在公司上班的模式，有效避免在密閉空間交叉感染的疑慮。

獨立行動辦公室主打免裝潢，快速安裝，僅半天就可創造一個兼具時尚質感的辦公空間，並根據不同工作型態需求，推出旗艦機筆電版、旗艦機桌電版、標準機筆電版、標準機桌電版等四種創意工作環境。

旗艦版更加強了辦公室防疫設施，包含配置噴霧式消毒酒精機，隨時清潔消毒雙手及室內環境，抽屜裡更設計UV紫外線殺菌功能，有效遏阻病毒孳生，連口罩、鑰匙、隨身物品也能殺菌，一舉數得。