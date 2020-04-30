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柯南展 199元生日票5月4日限定開賣

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供

超人氣「名偵探柯南 科學搜查展」陸續巡迴東京、名古屋、福岡、大阪等地，繼2019在台北、暌違一年後，台灣巡展第二站來到高雄。6月16日至9月13日在國立科學工藝博物館展出，為慶祝主角工藤新一5月4日生日，主辦單位推出超值優惠199元生日票，當天限時限量發售，鐵粉們別錯過搶票時機。

「名偵探柯南 科學搜查展」情境描述毛利小五郎為殺人事件的嫌疑犯，參加者任務就是協助毛利小五郎洗刷嫌疑，進入展區之後，可以選擇柯南與安室透、或柯南與毛利蘭作為搭檔，選擇不同搭擋會獲得不同路線的偵探手冊。

展區畫分為「收集證據的現場搜查區」、「獲得新情報的線索探查區」、「證物科學鑑定的實驗區」等，參加者必須通過這三個區域來解開事件真相，體驗和柯南一起追查真兇、解開謎團的樂趣。此外，漫畫情節與科學搜查等片段也會在展覽中介紹，滿足粉絲一頭栽進柯南世界的樂趣。

主辦單位鼓勵柯南迷一同化身名偵探，親身走入故事場景蒐集證據，透過科學鑑定，訓練敏銳觀察力，跟著柯南一起推理，利用科學的搜查找出事件真相。

除199元生日票在5月4日工藤新一生日當天限時限量販售，一般預售票5月5日起陸續在各通路開賣至6月15日止，預售票價230元（原價300元），語導票300元（原價430元），雙人紀念票500元（實體彩印票面，販售至5月31日止），購票可上udn售票網、ibon售票系統、GOMAJI。詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/conankagaku/。

「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
「名偵探柯南 科學搜查展」高雄場6月16日登場，持續至9月13日，地點在國立科學工藝博物館。圖／聯合數位文創提供
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