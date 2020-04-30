影／外號草上飛 韓國瑜自曝40年前在高雄火車站險斷腿

高雄市長韓國今早主持71期重劃區自由路—復興路通車啟用典禮，自曝當年當兵時在高雄火車站搭火車險些斷腿的往事，他說，高雄市火車站承載許多人的回憶，聽到它在71期重劃區推動下，不久將重回高雄車站的中軸線，內心不由得浮現出這段40年前不可思議的往事。

高雄市配合鐵路地下化，在高雄火車站及站體兩側鐵道延伸範圍推動71期重劃區建設工程，日後具79年歷史的帝冠式高雄車站將重返新高雄車站的中軸線，原有的鐵路土地變更高經濟價值的商業區，可望成為高雄新核心地標。

高雄市長韓國瑜今早主持71期重劃區自由路—復興路通車啟用典禮，聽到地政局長黃進雄簡報71期重劃區未來展望，提及高雄火車站，舊時回憶湧上心頭。

韓國瑜說，高雄火車站承載許多人共同的回憶，過去很多人讀書、求學、上班、戀愛，都跟高雄火車站有關，以前高雄至台北要搭光華號與平快，火車進站時搶不到座位的就要站8小時。

他18歲時到高雄當兵，身體靈活，外號「草上飛」，19歲那年但有次跳上火車搶位子，好死不死滑了一跤，左大腿捲近車廂與站台間空隙，大家看了一片慘叫，火車動，他人跟著滾，差點一條腿就斷了，這是40多年前他在高雄火車站發生的一段不可思議的回憶。

他說，自己40多年前一段不可思議的回憶，就發生在高雄火車站，在地人皆知，高雄火車站承載著很多人的回憶，酸甜苦辣都有，所以看 到高雄火車站日後會回到新站中軸線上共構，他非常高興，「這是高雄共同美好的回憶」。