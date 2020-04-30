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高雄智慧QR CODE 新增多項服務功能

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府、經濟部工業局、高捷公司今在市府舉行高雄多元支付QR Code正式啟用記者會，宣布多元支付QR Code新增多項功能。記者蔡孟妤／攝影
高市府、經濟部工業局、高捷公司今在市府舉行高雄多元支付QR Code正式啟用記者會，宣布多元支付QR Code新增多項功能。記者蔡孟妤／攝影

高雄市繼今年2月港都客運所有公車路線、輕軌、捷運及鼓山到旗津線的渡輪，率先啟用行動支付QR CODE乘車碼搭乘服務，今再擴大服務功能，加入「智慧關懷」、「智慧調度」、「智慧零售」等服務，鼓勵民眾防疫期間，多使用非接觸式的QR碼乘車。

高雄市交通局表示，高雄市行動支付QR CODE有4大功能，包括「智慧交通」、「智慧關懷」、「智慧調度」、「智慧零售」，其中「智慧交通」已於今年2月實現於港都客運及各公共運輸場域。

新增的「智慧調度」則是結合候車站人流監測及車上QR Code支付資料即時回傳候車人數，提供公車業者排班調度；「智慧零售」是在捷運車站及其鄰近處景點設置智慧零售站(OKmini及7-11智FUN機)，並透過LINE@程式(LANLIFE)整合捷運車站鄰近商圈，讓乘客車上訂購商品、到站取貨不需等待。

此外，也與屏東縣府合作推「智慧關懷」應用於屏東偏鄉地區，如三地門、來義及春日鄉等，民眾透過車上QR Code支付結合後連通Line@訊息(乘車安心GO-LINE@官方帳號搜尋)，可即時通知親友搭乘時間及地點，人身更安全。

副市長葉匡時表示，「多元支付QR CODE計畫」由經濟部工業局攜手高雄市政府、屏東縣政府、高雄捷運公司、鼎漢國際工程顧問公司、城都國際開發規劃管理顧問有限公司等共同完成，應用人工智慧、大數據分析及圖像辨識等技術於高雄及屏東偏鄉地區，導入智慧交通、智慧調度、智慧零售及智慧關懷。

交通局長鄭永祥指出，隨著民眾支付習慣的改變，手機已應用於大家的食衣住行中，未來只要用手機，就能滿足交通、消費、效率、生活照顧等需求。

高捷公司表示，即日起至6月底，使用QR Code乘車碼搭乘，連結高雄銀行帳戶假日最高可享60%LINE點數回饋。

另外，防疫期間為向醫護藥人員致意，即日起至5月31日，醫護藥人員只要透過iShopping APP註冊，使用QR Code乘車每累積2次紀錄，即可獲得豬肉滿福堡加蛋1個(限早餐時段至各麥當勞店門市，出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等兌換)，可連續累積領取。

另5月每周日(5/3、5/10、5/17、5/24、5/31)至服務台出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等，還有當日不限里程免費搭乘高雄捷運一次的優惠，詳情可洽高雄捷運公司官網 https://www.krtc.com.tw/ 查詢。

高市府、經濟部工業局、高捷公司今在市府舉行高雄多元支付QR Code正式啟用記者會，宣布多元支付QR Code新增多項功能。記者蔡孟妤／攝影
高市府、經濟部工業局、高捷公司今在市府舉行高雄多元支付QR Code正式啟用記者會，宣布多元支付QR Code新增多項功能。記者蔡孟妤／攝影
高市府、經濟部工業局、高捷公司今在市府舉行高雄多元支付QR Code正式啟用記者會，宣布多元支付QR Code新增多項功能。記者蔡孟妤／攝影
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屏東縣政府 捷運 高雄市

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