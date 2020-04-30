高雄棧貳庫氣球飛輪遭立委酸 土開：和摩天輪沒有關係

高雄港土地開發公司在直營的棧貳庫旁做一個小型的「氣球飛輪」，打算5月 1日起搭配既有的旋轉木馬推出優惠，讓想到戶外透透氣的家長帶小朋友到棧貳庫走走，但被立委陳柏惟貼上臉書，有些人上 去留言消遣高雄市長韓國瑜的愛情摩天輪。土開公司總經理洪東煒強調，這跟愛情摩天輪無關，只是遊樂設施。

洪東煒表示，最近因為新冠肺炎疫情，棧貳庫的店家和全台很多店家一樣，生意很不好，生意掉了約五成，又因棧貳庫有空曠的戶外空間，比較適合民眾前往走走、透透氣，所以公司人員就想增設一些遊樂設施，和現有的旋轉木馬配合，讓到棧貳庫走走的親子多一點戶外遊樂設施可玩，加上有廠商願意幫忙，就做了小小的「氣球飛輪」，這跟韓國瑜的摩天輪怎能相比？

棧貳庫人員表示，氣球飛輪是申請臨時建築，將在港邊半年，希望在後疫情時期讓民眾留下港濱生活記憶。